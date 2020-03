Prove di convivenza per Leonardo DiCaprio ai tempi del coronavirus

Anche l’America sta seguendo le misure di contenimento adottate dall’Italia e ancor prima dalla Cina. Il virus fa paura e tutti devono trovare il modo di adattarsi a questo nuovo e improbabile stile di vita lontano da affetti, da lavoro e svago. Le coppie sono quelle che più stanno soffrendo questa condizioni e lo sa bene, ad esempio, Leonardo DiCaprio. In questi momenti così difficili, l’attore premio Oscar per The Revenant, è costretto ad un auto-isolamento forzato come la maggior parte dei suoi colleghi e della gente comune. Una fuga dalla realtà che è anche una prova di convivenza. Come riporta una fonte anonima all’Us Weekley molto vicina al celebre attore hollywoodiano, DiCaprio è ora nella sua villa a Los Angeles insieme a Camilla Morrone.

La notizia in se per se non dovrebbe far discutere dato che i due, nonostante l’abissale differenza di età, da diverso tempo sono legati da un sentimento molto profondo. Tutti però sono a conoscenza dello spirito indomito di Leonardo DiCaprio e si domandano se la convivenza per la coppia sarà un bene oppure no. "Si sono isolati volontariamente – rivela la fonte al magazine americano -. Ora sono a Los Angeles, in una villa lontana da occhi indiscreti. Per loro la quarantena forzata è un vero e proprio banco di prova –aggiunge -. Sono necessari l’uno all’altra, ma comunque tengono molto alla privacy".

Infatti diversamente da altre star dello showbiz, la coppia formata da Leonardo DiCaprio e Camilla Morronoi ha vissuto sempre lontano da gossip, indiscrezioni e soprattutto ha vissuto lontano dal flash dei fotografi. "È una loro scelta. E credo che debba essere rispettata", rivela la fonte. L’ultima apparizione è legata alla notte degli Oscar dello scorso mese di febbraio in cui sono stati intravisti al Dolby Theatre di Los Angeles. Qualche foto e poi sono entrati in sala, dove si sono poi seduti l’uno accanto all’altro. "I 23 anni di differenza per loro non è un gap così difficile da superare – continua -. A Hollywood è consuetudine. Camilla ha sempre affermato che ognuno di noi dovrebbe essere libero di uscire con chi vuole. E loro sono una coppia solida. Non hanno intenzione di giocare".

Sono fidanzati da due anni da quando sono stati paparazzati al Coachella e poi al Festival di Cannes. Schivi da tutto e da tutti, anche sui social tengono segreta la loro relazione. Sul profilo insstagram di Camilla, ad esempio, non c’è nessuna foto che testimonia la sua relazione con DiCaprio.