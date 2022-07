Foto in bikini e ammiccamenti: così Ilary Blasi provoca dopo la separazione

Da quando è stata annunciata la separazione, Francesco Totti è sparito dai radar. L'ex capitano della Roma ha preferito tenere un basso profilo di questi tempi, evitando i luoghi affollati e le zone in cui sa che potrebbe inciampare in qualche paparazzo. Di sicuro, continua la sua vita nella Capitale e non ha interrotto le frequentazioni con Noemi Bocchi, ma dopo le foto scattate sotto casa della donna, pubblicate dal settimanale Chi poche ore prima dell'emissione del comunicato, il Capitano ha fatto perdere le sue tracce. Si dice che trascorra il suo tempo tra l'ufficio all'Eur e i campi da padel dell'amico fraterno Vincent Candela ma, come sempre è stato, "mamma" Roma protegge il suo figlio prediletto. Chi ha deciso di non nascondersi e vivere serenamente quest'estate da single, la prima dopo tanti anni, è Ilary Blasi, che non perde occasione per pubblicare foto sui social: i più attenti rilevano che la conduttrice non ha mai condiviso così tante immagini di sé come nelle ultime settimane.

Dopo aver trascorso alcuni giorni insieme ai figli e alla sorella Silvia in Tanzania e in Madagascar, Ilary Blasi è tornata a Roma, dove dovrà presumibilmente riavvolgere il nastro della sua vita e decidere il da farsi. Ma mentre pondera le sue decisioni, ha deciso di trasferirsi momentaneamente a Sabaudia, nella villa che lei e Francesco Totti comprarono alcuni anni fa. Una casa incantevole, con affaccio diretto sulla spiaggia e addirittura tunnel sotto la sabbia per l'accesso al mare. Per tante estati, quella che veniva considerata la royal family "de Roma" si è fatta vedere sulla spiaggia di Sabaudia mentre, con le spiaggine in spalla, scendevano al mare insieme ai figli. Quest'anno Ilary Blasi fa lo stesso, ma senza Francesco Totti, che probabilmente ha scelto lidi meno frequentati e simbolici per la sua storia.

La conduttrice dell'Isola dei famosi si fa fotografare nelle pose più disparate da femme fatale, esibendo una sensualità che, forse, nasconde qualche messaggio subliminale per Francesco Totti o, magari, per qualcun altro. Chiunque sia il destinatario dei suoi scatti, Ilary Blasi mostra un fisico scolpito in bikini, ma anche in topless e ammicca alla fotocamera, quasi a dimostrare che lei ora sta bene e che vuole ricominciare da capo una nuova vita, forse a Roma o forse a Milano, insieme ai suoi figli e alla femminilità mai persa, solo accantonata e non esibita.