Pupo non regge più la quarantena: “Uscirne migliori? Grandissima ca..."

Finito il Grande Fratello Vip, Pupo sta vivendo il periodo di quarantena insieme alla moglie Anna, la figlia Clara e la madre Irene nella casa di famiglia in Toscana, ma una volta a settimana si reca a Calenzano per stare con Patricia.

Per lui, però, la clausura forzata inizia ad essere qualcosa di troppo difficile da gestire. “ La grande sfida per uno come me è combattere la noia, gestire l’attesa – ha spiegato al settimanale Diva e Donna - . L’antidoto? Non fare niente. Completa apatia. Devi metterti seduto e aspettare che passi. Se non fai così i danni che procurano la noia e l’attesa sono difficili da recuperare ”.

Ma il pensiero di Pupo su come l’emergenza coronavirus si concluderà e sulle conseguenze che avrà sul mondo è tutt’altro che positivo. Così come Luca Ward, che si qualche giorno fa si è scagliato contro lo slogan “andrà tutto bene”, anche il cantante crede che non se ne uscirà migliori da questa situazione. “ Tutto questo buonismo, questo ‘ne usciremo migliori’, è una grandissima ca..ata – ha tuonato Pupo - . L’umanità ne uscirà a pezzi. La maggioranza delle persone ne uscirà più inca..ata e fragili di prima ”.

“ Mi risulta che c’è un pool di avvocati che sta studiando la questione – ha aggiunto ancora lui, ribellandosi al divieto di poter fare anche delle passeggiate da soli all’aperto - . Se faccio due passi nel bosco non contagio e non vengo contagiato. Se mi fermano e mi denunciano, li porto in tribunale ”.

Pupo, dunque, non ha alcuna intenzione di rimanere per troppo tempo ad aspettare in casa, anzi. Con in mano tutti i permessi del caso, infatti, lui si reca almeno una volta a settimana a Celenzano, dove vive la compagna Patricia. “Patricia sta nella nostra casa di Calenzano, è abbastanza serena e forte. È un donna forte abituata alla solitudine e ad affrontare le cose – ha spiegato - . Andando a Milano una volta alla settimana per lavoro riesco a fare tappa da lei, a portarle la spesa e le medicine di cui ha bisogno ”. “ Ho tutti i permessi in regola, ma so bene che c’è il rischio di incappare in qualcuno che si sente investito del ruolo di censore ”, ha precisato ancora.

Se la sua vita privata, dunque, continua a scorrere in maniera quasi regolare, quella professionale ha subito una battuta d’arresto. Concluso il Grande Fratello Vip, Pupo avrebbe dovuto iniziare un tour internazionale per la celebrazione dei 40 anni di “Su di noi”, ma la pandemia ha fermato tutto: le date previste n Australia, Svizzera, Germania e Stati Uniti sono state cancellate e rinviate a data da destinarsi.