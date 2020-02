Pupo salta il Gf Vip? "Atterraggio di emergenza per colpa di uno squilibrato"

A poche ore di distanza dalla messa in onda della dodicesima diretta del Grande fratello vip, prevista per la serata di oggi, uno dei due opinionisti del rinnovato reality show ha fatto preoccupare il web. Si tratta di Pupo. Il cantante ha condiviso con i follower, su Instagram, la notizia di un inconveniente accaduto durante il suo volo di ritorno a Roma dal suo recente viaggio a New York. E l'inaspettato accadimento potrebbe compromettere la sua partecipazione alla dodicesima diretta del Gf vip 4.

Il noto opinionista dello spin-off del Grande fratello dedicato ai vip si era assentato all'undicesima diretta del format, per celebrare a New York il quarantennale dalla pubblicazione di Su di noi, singolo presentato a Sanremo nel lontano 1980. Ma nel viaggio di ritorno dalla "Grande Mela", qualcosa è andato storto. Il velivolo sul quale era a bordo ha, infatti, subito un atterraggio di emergenza a Londra. E il cantante ha voluto confidare al web alcune indiscrezioni su quanto gli è inaspettatamente accaduto, nelle ultime ore.

“Un passeggero molto indisciplinato - si legge tra le parole riportate da Pupo, in un post visibile sul suo profilo Instagram- ha costretto il volo AZ 608 in servizio da New York a Roma a un atterraggio di emergenza, a Londra. A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno da New York a Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”. E sotto il messaggio di sfogo in questione, non sono mancati i commenti del web. "Azzzoooo ... Da tutte le parti ci stanno i matti!", ha scritto qualcuno.

Poi, si legge anche il commento di chi si si dice dispiaciuto al suo beniamino, per quanto segnalato da quest'ultimo in rete: "Oh no mi dispiace, spero che arrivi in tempo. Per me è stato piacere conoscerti ieri sera al Legacy Castle. Sono cresciuta con le tue canzoni, ma vederti dal vivo è stato un sogno. Sei un artista magnifico, ma anche una bravissima persona. Grazie".

Pupo assente al Gf vip?

Mancano poche ore, intanto, alla nuova puntata de Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva e condotto da Alfonso Signorini. Stando alle anticipazioni tv emerse in rete, nella dodicesima diretta in arrivo ci sarà un'eliminazione decretata dal pubblico al termine della prova televoto settimanale, che ora vede Serena Enardu schierata contro Fabio Testi. E non solo. Nella casa più spiata d'Italia, sono previsti, inoltre, l'accesso di tre aspiranti neo concorrenti e la sorpresa organizzata dai genitori del gieffino Paolo Ciavarro, ovvero Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.