Qanon festeggia la morte della Regina: “La strega malvagia è morta”

Quando muore un personaggio molto amato e celebre c’è sempre qualche individuo che si distingue in negativo, inneggiando in maniera miserabile alla dipartita della personalità in questione e mostrando a quali picchi di bassezza può arrivare l’animo umano. Alcuni seguaci di Qanon non si sarebbero fatti scappare la possibilità di rimanere in silenzio e hanno festeggiato sul web la scomparsa della regina Elisabetta.

“La strega malvagia”

Il sito Vice riporta alcuni commenti che sarebbero stati fatti da alcuni utenti di Telegram, seguaci di Qanon, subito dopo la morte della regina Elisabetta. “Possa bruciare all’inferno per l’eternità” , avrebbe scritto uno di questi indefinibili personaggi. “Sono così felice, la strega malvagia è morta” , avrebbe scritto un altro.

Qanon, per chi ancora non lo conoscesse, è un gruppo di estrema destra che ha fatto dei complotti e delle teorie cospiratorie il fulcro della sua attività non solo sul web. I seguaci di Qanon ritengono che dei non meglio specificati “poteri occulti” starebbero instaurando un nuovo ordine mondiale in cui rientrerebbero oscure trame legate al fenomeno della pedofilia su scala globale. Queste persone credono anche che Donald Trump starebbe facendo di tutto per distruggere questo nuovo dominio mondiale e, per questo, avrebbe perso la carica di presidente degli Stati Uniti.

Inutile dire che nessuna di queste teorie è suffragata da fatti. Più probabilmente fa leva sull’incertezza del momento che stiamo vivendo, sulla paura del futuro e sul bisogno tutto umano, ma impossibile da realizzare, di avere risposte, di tenere la realtà sotto controllo sempre e comunque. Il risultato è un coacervo di disinformazione dilagante.

La regina Elisabetta e Qanon

I seguaci del gruppo di Qanon riterrebbero, come spiega ancora Vice, che la regina Elisabetta fosse coinvolta in un traffico di minori, addirittura in riti satanici. Sciocchezze, naturalmente, ma fa paura il fatto che tali storie bizzarre trovino un pubblico pronto ad ascoltarle. Non solo. Per alcuni Sua Maestà sarebbe stata uccisa già qualche anno fa da un tribunale militare che l’avrebbe ritenuta colpevole della morte di Lady Diana. La principessa, secondo questa delirante teoria, avrebbe scoperto i ricatti di Epstein e, per questo, sarebbe stata uccisa dalla Casa reale. Insomma, un gran minestrone di ipotesi che definire bizzarre è un timido eufemismo.

Tra l’altro i seguaci di Qanon entrano pure in contraddizione con le loro stesse idee: hanno festeggiato la morte di una persona che credevano già deceduta e sostituita da una sosia. Il pensiero vacilla di fronte a tutto ciò. Qualcuno potrebbe pensare che sarebbe meglio lasciar cadere nel silenzio dell’indifferenza queste storie astruse e in parte avrebbe ragione. Tuttavia è bene anche conoscere questo tipo di fenomeni perché, magari in maniera molto più sottile di così, potrebbero coinvolgere chiunque di noi. Per questo è necessario selezionare con cura le informazioni, porsi e porre domande, chiedere le prove. Il potere della disinformazione non deve essere sottovalutato.