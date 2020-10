"Il principe Filippo non voleva più sposare la Regina". Spunta la rivelazione

Fiero, determinato, tenace, scaltro, perfino insensibile, a tratti rude. Bastano questi pochi aggettivi per descrivere la personalità in apparenza “marmorea” del principe Filippo. Grande amore della regina Elisabetta da tutta una vita, consorte regale abituato e forse anche felice di vivere all’ombra della moglie e padre amorevole col contagocce. Ecco l’immagine che abbiamo di lui, costruita nella nostra mente attraverso i racconti di libri e tabloid. E se il principe Filippo non fosse così inflessibile? Se avesse (avuto) anche lui delle incertezze?

Domande che troverebbero una risposta nelle rivelazioni contenute nel libro “Prince Philip Revealed: A Man Of His Century”, della biografa Ingrid Seward. L’esperta reale sostiene che, prima di sposare la regina Elisabetta, il principe Filippo sarebbe stato “pieno di dubbi” , consumato dall’attesa di un futuro che ancora non era sicuro di saper gestire al meglio e di cui, forse, non era consapevole fino in fondo. Stando alle rivelazioni della Seward, a pochi giorni dal royal wedding Filippo sarebbe partito per la Cornovaglia, dove avrebbe trovato l’amica di sempre, la scrittrice Daphne Du Maurier (un suo titolo su tutti, “Gli Uccelli”, da cui Hitchcock trasse un capolavoro cinematografico).

Sembra che tra il principe Filippo e Daphne vi fosse quella che Ingrid Seward definisce una relazione “emotivamente intima” . Il Daily Mail puntualizza che tra i due vi sarebbe stata una grande amicizia, “anche se non sessuale” . Insomma, nessun amore, né platonico né fisico. Il principe e la scrittrice inglese si comprendevano a meraviglia, ma niente di più, nonostante le voci dei tabloid che, ancora oggi, sostengono il contrario. Secondo la Seward il principe avrebbe confessato all’amica: “Voglio stare qui con te, non voglio rientrare a Londra”. Panico da matrimonio? Non lo sappiamo con certezza, ma gli indizi ci condurrebbero su questa strada. La Du Maurier, però, non si fece commuovere e diede al principe Filippo il consiglio che le parve più giusto: “Il tuo paese ha bisogno di te”.

Una frase in cui è racchiuso tutto un mondo. Il futuro duca di Edimburgo aveva paura ed è comprensibile. La sua fidanzata era (ed è tuttora) una donna molto impegnativa e Filippo, da uomo riflessivo quale è, o almeno appare, non sottovalutò i doveri che quell’unione avrebbe comportato per lui e i grandi cambiamenti che ci sarebbero stati nella sua vita. Il principe aveva subìto l’esilio dalla Grecia, era stato cresciuto dallo zio Louis Mountbatten, sua madre non era stata molto presente a causa di seri problemi psicologici e nessuno avrebbe mai pensato che quel ragazzino figlio di una nobiltà naufragata sarebbe diventato il principe consorte di una delle regine più in vista e potenti del mondo.

Piccola parentesi su un dettaglio che accomuna la sovrana e il principe Filippo: entrambi sembravano destinati a una vita molto diversa da quella che hanno poi vissuto. Omero avrebbe detto che “il futuro è sulle ginocchia di Giove” , ovvero è sconosciuto ai mortali e mai come in questo caso risulta vero. Per sposare la regina Elisabetta il principe Filippo rinunciò anche alla carriera in Marina. Per coincidenza conobbe la futura moglie proprio mentre era un cadetto, in occasione della visita di Giorgio VI al Royal Naval College, organizzata dallo zio Louis. All’epoca il principe Filippo aveva 18 anni e la piccola Elisabetta solo 13 ma, stando alle rivelazioni della tata Marion Crawford, “si accorse subito che era unico” . Il resto è storia.