"Occhi grandi", "Ca... piccolo". E Baby K (con il righello) umilia l'hater

"A chi tocca nun se ‘ngrugna" diceva Simona Ventura ai tempi della sua conduzione de L'Isola dei Famosi. E allora non si arrabbino, anche questa settimana, i protagonisti della nostra rubrica. I vip che sul web hanno dato libero sfogo ai loro istinti più volgari per difendersi dagli assalti degli odiatori social. Puntuali come un orologio svizzero e taglienti come una lama affilata i volti noti dello showbiz italiano si sono ribellati a insinuazioni e provocazioni, lasciandosi sfuggire (come al solito) qualche parolaccia di troppo.

Lo scettro della risposta bon ton - per modo di dire - se lo aggiudica Baby K. La cantante icona pop della musica italiana è una delle artiste più seguite sui social network, inevitabile dunque che tra i suoi 700mila seguaci si annidino hater e provocatori. Ma il commento bollente - scrittole da un utente sotto la sua ultima foto Instagram - ha letteralmente acceso la miccia di Baby K. Un botta e risposta "pop porno" che ha lasciato tutti a bocca aperta. " Occhi grandi, bocca piccola ", ha scritto la cantante nel suo ultimo post social. " Gola profonda ", le ha replicato un seguace e vuoi non metterci un bel "c azzetto piccolo " buttato là da Baby K? Il pezzo "suo" preferito.

Chissà perché Caterina Balivo sembra essere uno dei sogni erotici prediletti dagli internauti. Le sue foto più audaci (neanche troppo) sono in grado di scatenare gli istinti più primordiali del popolo del web. Sara perché lei risponde (quasi) a tutti. Ma a tutto c'è un limite e di fronte agli zozzoni la Balivo proprio non si trattiene. " Con queste cosce mi è venuto duro ", le ha scritto un follower sotto il suo ultimo scatto Instagram e lei, senza batter ciglio, ha replicato: " E così ti rimane ". Pipparoli alla riscossa. Scusate la volgarità.

Se non puoi replicare ai tuoi hater, prova allora con quelli degli altri. Parola di Diana Del Bufalo. L'attrice, fresca fresca di rottura con l'ex fidanzato, non ha trovato di meglio da fare che mettersi a leggere i commenti dei fan di Elena Sofia Ricci sotto i post di quest'ultima. " Preferivo le prime serie adesso è diventato scontato e ripetitivo (Che dio ci aiuti, ndr) e anche gli attori e attrici erano meglio agli inizi, non tutti quelli che ci sono adesso mi convincono a parte Elena Sofia Ricci che rimane bravissima ", ha scritto alla popolare attrice un fan. Una stilettata per la Del Bufalo che, sentendosi chiamata in causa, non si è trattenuta: " Vabbè facevi prima a dire che ero io che ti facevo cagare ". A ciascuno il suo.

Chiudiamo la carrellata del (vero) volto dei vip con uno dei nomi più chiacchierati e cliccati dei social, quello di Chiara Nasti. L'influencer partenopea, da sempre bersaglio di rosiconi e criticoni, si è trasformata (per una volta) in hater. A lasciare di stucco non sono tanto le sue parole quanto il bersaglio del suo commento provocatorio: la popstar Madonna. La Nasti ha letteralmente sfidato Miss Ciccone a colpi di capelli rosa, rifilandole uno dei quei commenti da far rabbrividire i fan più incalliti. E così sotto l'ultimo post di Madonna, l'influencer napoletana la spara grossa: " Mah... questa che mi copia? Ahahaah ".

Fly down Nasti, che a volare alto ci pensiamo noi, fra sette giorni, con altre chicche dei soliti vip.