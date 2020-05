Diana Del Bufalo criticata dopo la cena al ristorante: "Sapete solo lamentarvi del vostro salario misero"

Diana Del Bufalo ha perso il suo consueto sorriso, almeno per un momento. Tutta colpa degli odiatori del web che, dopo una cena al ristorante in compagnia della madre, l'hanno presa di mira con critiche e giudizi. Stufa degli attacchi social, l'attrice è letteralmente sbottata e sulla sua pagina ufficiale Instagram si è scagliata contro chi la giudica per come spende i suoi soldi.

Le storie, fitte di parole cariche di rabbia, sono comparse nelle scorse ore sul suo account, indirizzate a coloro che - da un po' di tempo - la bersagliano di critiche. Diana Del Bufalo sarebbe stata criticata per una cena al ristorante fatta negli scorsi giorni insieme alla madre e per la quale sarebbe stata accusata di spendere soldi senza fare invece beneficenza. Messaggi e critiche che hanno toccato profondamente l'ex volto di Amici 10 che, ormai stufa, ha affidato ai social un messaggio seccato: " Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una st***za egoista. Non sapete niente! La beneficenza si fa in silenzio? Ah sì?? Però quando la si mostra rompete il c***o e viceversa! Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo? ".



La Del Bufalo si è scagliata contro i criticoni del web che "si crogiolano nella loro mediocrità ", convinti che " il loro livello sia proprio quello lì ". L'attrice, reduce dalla quarantena trascorsa accanto al suo nuovo compagno Edoardo Tavassi, fratello dell'ex gieffina Guendalina Tavassi, ha concluso il suo duro messaggio con un monito: " Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario misero, della loro vita noiosa e criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola, perché li fa sentire meglio. Beh, che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio ".

La rottura con l'ex compagno, il comico Paolo Ruffini, è stata un duro colpo per l'attrice che è riuscita a superare il difficile momento grazie al supporto dei fan. Ma il web ha un doppio volto, quello dei follower sempre pronti a sostenerla e quello degli hater, contro i quali oggi, lei ha voluto scontrarsi a viso aperto; e per una volta la sua ironia e il suo sorriso hanno lasciato il passo a un duro sfogo.