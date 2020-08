"Allora muori di fame", Caterina Balivo choc sul web. Il commento hot la fa infuriare

Anche ai più serafici capita di perdere le staffe. Questa volta è successo a Caterina Balivo che, stuzzicata da un utente social con un commento decisamente spinto, ha replicato al fan con una risposta senza mezzi termini. Dritta e diretta al sodo per spegnere l'atteggiamento provocatorio dell'uomo che, a giudicare dalla replica della Balivo, si è spinto un po' troppo oltre.

Caterina Balivo, dopo l'addio al suo programma Vieni da me, si sta godendo l'estate insieme alla sua famiglia sul litorale toscano. La conduttrice televisiva, 40 anni, non ha ancora svelato quale sarà il suo futuro professionale, ma sicuramente non sarà alla guida del programma che negli ultimi anni l'ha vista protagonista in Rai. " Decisione mia ", ha spiegato più volte sui social network la Balivo rispondendo alla curiosità dei suoi follower sull'addio al suo format. Ma è proprio sui social che si è consumato l'ultimo episodio che l'ha vista, suo malgrado, protagonista. a A farla sbottare sono state le parole piccanti scritte da un utente sotto il suo scatto.

Nelle scorse ore Caterina Balivo ha condiviso con i suoi follower una fotografia decisamente "casalinga" dove mostra, orgogliosa, i risultati di un pomeriggio passato ai fornelli: " Prima pizza bianca con rosmarino e sale grosso, seguirà Margherita e un’altra solo pomodorini ". La foto pubblicata sulla pagina Instagram ha raccolto migliaia di like e collezionato numerosi commenti per le abilità culinarie della conduttrice di Aversa. Lei, sempre disponibile, ha risposto con piacere alle parole dei suoi seguaci e non è riuscita a trattenersi neppure con il commento decisamente hot di un fan.