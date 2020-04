La quarantena di Roberto Bolle cucinando sulle punte

Ci sono quarantene e quarantene, chi la fa annoiandosi, chi ormai non ne può veramente più, chi ha messo a lucido la casa e chi come Roberto Bolle, uno dei più grandi ballerini al mondo, la passa sulle punte ad allenarsi. Senza esagerare, però, e lo ha raccontato lui stesso in una lunga intervista all’Ansa, in cui svela tutte le curiosità che amanti della danza e non hanno su di lui.

“ Alle 10,30 mezz'ora di stretching, poi dalle 11 alle 12 una prima lezione con un maestro, ovviamene, e poi un paio d'ore nel pomeriggio. Tre ore più o meno al giorno ”, ha raccontato. Quello che forse non ci si aspettava da lui, ma che fa comunque piacere perché lo rende forse un po’ più umano dall’idea da ‘Bronzo di Riace’ che si ha di lui, è il fatto che in prima persona curi una piattaforma di danza online la On Dance.

“ E’ gratuita - specifica - libera, accessibile a tutti, con vari livelli e tipologie di esercizio, dallo yoga al pilates alla danza vera e propria, mi fa piacere che tanti comincino ad usarla. E' nata sul festival che ho ideato nel 2018 per promuovere la cultura della danza e ora si è trasformata in piattaforma streaming alla quale ho chiamato a collaborare tanti insegnanti di mia fiducia. Ne sono davvero felice e mi auguro che divenga un bel modo di fare movimento e sport secondo lo stile di vita di ciascuno anche nel futuro ”.

Ma non è fatta solo di lavoro la giornata di Bolle, grande amante del cinema e novello chef: “ Anche io come tanti in quarantena mi sono scoperto chef: la mia ultima creazione? Crepes di grano saraceno, sono venute super mi faccio i complimenti da solo ”. Come tutti però, è preoccupato da quello che un giorno all’altro ha modificato completamente la nostra vita, l’avvento del Covid-19.

“ La situazione che stiamo vivendo è degna di un film post apocalittico abitato da uomini-astronauti con le tute bianche e il macchinario per la disinfestazione in mano: l'umanità intera rintanata in casa, incredibile quello che ci sta capitando, solo a febbraio avevamo una routine che ora è stata ribaltata, spazzata via, sembra un secolo fa e però deve far riflettere sul nostro rapporto con il Pianeta, lo sfruttamento della terra, sulla nostra precarietà. Vorrei tanto che questo che ci capita fosse usato come pausa per ripensare il nostro ruolo di ospiti della Terra ”.

Ma quello sul nostro pianeta, non è il suo unico timore, così come per molte altre discipline artistiche, come il cinema il teatro e la tv, anche per la danza esistono grandi problematiche su come sarà in futuro: " Ad un metro di distanza non si può ballare, la danza è contatto, fisicità, come potrà riprendere? Io spero nell'attenzione del governo, mi appello perché tenga conto che il ballo è una parte importante della cultura del nostro paese, è un settore penalizzato, in coda ad ogni previsione di riapertura, rischia davvero di morire ”.

Il suo sogno più grande però è quello di quando si potrà nuovamente uscire: “ Andrò in mezzo alla natura, al mare, in montagna non importa purché ci sia spazio per liberare l'energia che tutti abbiamo represso. Sogno un orizzonte che sia oltre le mura domestiche ”. Al momento però, come tutti noi, è ancora in regime di lockdown, e per questo ha pensato ad un po’ di intrattenimento. Sabato 18 andrà infatti in onda su Rai Uno il “ Bolle Show - il meglio della danza con me ”.