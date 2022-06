Quarto divorzio per Rupert Murdoch: il magnate dice addio all'attrice Jerry Hall

Dopo soli sei anni di matrimonio il magnate dei media Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall. Il miliardario 91enne e l'attrice, 65 anni ed ex compagna di Mick Jagger, sarebbero a un passo dalla separazione. La notizia non è ancora stata confermata, ma le voci riportate dal New York Times parlano di un addio imminente.

" Bryce Tom, portavoce di Murdoch, ha rifiutato di commentare l'indiscrezione e i rappresentati legali della Hall sono irrintracciabili ", fa sapere il quotidiano statunitense. Se l'addio dovesse essere confermato per Rupert Murdoch, editore, imprenditore e produttore televisivo australiano naturalizzato statunitense, si tratterebbe del quarto divorzio dopo gli addii a Patricia Booker nel 1967, Anna Mann nel 1999 e Wendi Deng nel 2013.

Rupert Murdoch e Jerry Hall si sono sposati nel 2016 nella chiesa di St Bride a Fleet Street, la celebre via dei giornali a Londra. All'epoca fece molto parlare la fede scelta dal magnate come pegno d'amore per la moglie: un diamante da 20 carati del calore di 2,4 milioni di sterline. Per Jerry Hall, il miliardario decise di dire addio addirittura a Twitter con un ultimo cinguettio: " Niente più tweet per dieci giorni o mai più! Mi sento l'uomo più fortunato e più felice del mondo ". Ma la felicità, a quanto pare, è durata poco più di sei anni.

L'attenzione ora è tutta puntata sulle carte del divorzio, considerando che il patrimonio netto dell'imprenditore si aggira intorno ai 17,7 miliardi di dollari. Secondo la stampa americana, la separazione non dovrebbe alterare la struttura societaria e il futuro dell'impero fondato da Murdoch. L'addio potrebbe avere, però, contraccolpi su altre società che fanno capo al magnate come l'emittente televisiva Fox, i quotidiani New York Post, Wall Street Journal, The Sun e Times e Sky News in Australia.

Subito dopo le nozze con l'attrice Jerry Hall, Rupert Murduch aveva dato carta bianca ai figli più grandi - Lachlan, Elisabeth, James e Prudence - sulla gestione delle società, dedicandosi per lo più alla vita coniugale. Lo scorso anno, quando il magnate festeggiò il 90esimo compleanno, la coppia venne immortalata sorridente e felice a cena al Tavern on the Green, uno dei ristorante più esclusivi a Central Park. Un anno dopo la notizia del divorzio sorprende un po' tutti.