"Questo hotel è a cinque stelle". Ma per Lady Bonolis finisce male

Non c’è un attimo di pace per Lady Bonolis. La moglie del presentatore di Canale 5 e imprenditrice di successo (anche se pesantemente colpita dalla crisi post Covid) è ancora una volta bersagliata sui social da critiche algide e al veleno. Infatti, per Sonia Bruganelli questa vacanza in giro per l’Italia e la Spagna è una continua pioggia di critiche da parte dei fan e, soprattutto, da parte degli hater. Un semplice scatto può scatenare una vera e propria bufera. E dopo quanto è successo nei giorni scorsi, ora a finire nel mirino è una foto che la moglie di Bonolis ha pubblicato sui social, per l’esattezza su Instagram, in cui appare serena e felice insieme a un gruppo di amiche, ma neanche questa foto riesce a sedare una rabbia incontrollata da parte dei fan.

"Le donne che parlano tanto sono un luogo comune ormai superato", scrive la Bruganelli nella didascalia. La foto è stata scattata in Sardegna, in un albergo di Porto Cervo, su di un terrazzo in cui la bella imprenditrice si sta godendo qualche chiacchiera informale con due amiche. E Lady Bonolis, con il suo solito sorriso e quella mise perfetta, si lascia fotografare sperando di condividere un altro pezzo della sua quotidianità con i suoi follower. C’è chi apprezza ma, tra i commenti, si leggono molti utenti che di nuovo non apprezzano l’ultimo scatto pubblicato dalla Bruganelli. "Una semplice curiosità. Perché specificare che l’hotel è a cinque stelle e che per di più si trova a Porto Cervo? Nulla in contrario, però a volte un po’ di umiltà non ti farebbe male", tuona pesantemente uno dei suoi utenti. Ma non è finita qui.

"Ma è vero che hai avuto una relazione con Laurentis?", domanda un fan fin troppo curioso. "Ma con la tua becera prosopopea non ti puoi accontentare di un albergo a 5 stelle. Io almeno avrei chiesto uno a sei stelle", ironizza beffardo un altro fan. "Come al solito. Non ti smentisci mai. Devi sempre ostentare la tua ricchezza", si legge ancora. “Vorrei essere una mosca per ascoltare i vostri discorsi beceri”. La foto ha totalizzato più di duemila like, oltre ai commenti negativi, ha racimolato anche diversi commenti positivi da chi cerca di proteggere Lady Bonolis dall’attacco degli hater. In molti parlano di invidia o semplicemente di attacchi ingiustificati a una persona che può permettersi questo stile di vita. Sta di fatto che Sonia Bruganelli questa volta non è intervenuta durante lo scambio di accuse. Ha continuato a godersi la sua serata in Sardegna.