"Cosa ti sei messa addosso...?" Lady Bonolis "massacrata"

Il web non ha proprio nessun ritegno quando si tratta di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e promettente imprenditrice, molto spesso, viene presa di mira dai suoi follower con commenti piccati e pungenti. Che sia una borsa firmata, un orologio d’oro o una cena in un ristorante di lusso: per Lady Bonolis è impossibile passare inosservata a causa di un occhio critico e attento dei fan. E i commenti fioccano quasi sempre su Instagram, dato che è quello il territorio in cui la Bruganelli è più attiva. È consapevole di avere una schiera di fan che farebbero di tutto pur di proteggere il suo buon nome, come è consapevole di avere anche una schiera di hater sempre in agguato. Lei cerca comunque di vivere al meglio, senza dar peso ai commenti. Ma alcuni di questi non passano di certo inosservati.

Come quello che è successo un giorno fa, dove nel mirino è finito uno scatto in cui Sonia Bruganelli si è fatta immortalare mentre saliva sull’aereo. Con la fine di Avanti un Altro e con la chiusura dei provini per la prossima edizione, è anche giusto godersi una piccola vacanza. E dopo quel lungo periodo di incertezza che tutti abbiamo vissuto, è lecito prendere il volo e godersi un po’ di relax al mare.

Lady Bonolis infatti sta per partire per una meta sconosciuta e la foto che è finita nel mirino la immortala mentre sta salendo su un jet privato. Sotto il braccio stringe un cucciolo di chiuhauha, sul capo ha un capello di paglia e come da protocollo, il naso e l bocca sono coperti dalla mascherina. Proprio questo indumento scatena la pioggia di commenti da parte dei fan.

"Ma cosa ti sei messa addosso?". E ancora: "Guarda che anche il naso va ben coperto", scrive un fan. "Più che una mascherina sembra essere uno slip da donna", tuona un follower molto attento. "Infatti. Ma che brutta mascherina hai usato". Come al solito la Bruganelli non risponde alle accuse e lascia parlare i suoi estimatori che, come sta avvenendo piuttosto spesso, prendono le sue difese dagli hater. "Prendi il jet privato? Preparo pop-corn e birra. Sonia, non ti curare di loro sei bellissima". La foto è stata una tra le più cliccate, contando ad oggi quasi 9 mila like. Gli hater la criticano ma le sue quotazioni aumentano a vista d’occhio.