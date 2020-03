Rai sospende Chi l’ha visto, Federica Sciarelli in quarantena: “Ospite positivo a coronavirus”

La Rai ha deciso di sospendere anche Chi l’ha visto in seguito alla partecipazione di un ospite risultato poi positivo al tampone per il Covid-19: il programma tornerà in onda sul terzo canale della tv di Stato il prossimo 26 marzo.

L’annuncio è stato dato direttamente dai profili social della trasmissione che, rispettando i protocolli, ha comunicato la sospensione del programma di informazione e la quarantena obbligatoria per Federica Sciarelli e tutti coloro che lavorano alla realizzazione di Chi l’ha visto. “ Ospite positivo coronavirus. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo – si legge nella comunicazione social - . Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse ”.

Chi l’ha visto, dunque, va ad aggiungersi ad una serie di programmi che la Rai ha deciso di sospendere dal palinsesto. La Prova del cuoco e Vieni da me, infatti, sono stati messi in stand by su Rai 1 mentre I Soliti Ignoti e L’Eredità stanno proseguendo in replica; su Rai 2 è stato bloccato Quelli che il calcio e Rai3 ha scelto di interrompere momentaneamente Le parole della settimana di Gramellini e, appunto, Chi l’ha visto.

L’ospite di Chi l’ha visto risultato positivo al coronavirus è il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, che ha partecipato all’appuntamento di mercoledì 11 marzo scorso del programma condotto dalla Sciarelli. Così come accaduto per Porta a Porta, dunque, anche la trasmissione di Rai 3 è stata sospesa in maniera cautelativa e, come riportato da Fanpage, fonti vicine a Federica Sciarelli hanno rassicurato tutti sullo stato di salute della conduttrice.

La Sciarelli, infatti, sta bene e non presenta sintomi di alcun tipo. Per il momento, dunque, tutto sotto controllo: i fan di Chi l’ha visto dovranno attendere alcuni giorni prima di rivedere il programma in onda su Rai 3 ma, nel frattempo, la redazione non si fermerà a continuerà a lavorare sulle richieste di aiuto da parte dei familiari dei dispersi.