"La caduta? Che spavento". Massimo Ranieri lascia l'ospedale

I fan e gli ammiratori sono rimasti con il fiato sospeso per ore. Ma ora che Massimo Ranieri è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli, dove ha trascorso una notte in osservazione, tutti possono tirare un sospiro di sollievo. Il cantautore, 71 anni compiuti pochi giorni fa, ha lasciato il nosocomio partenopeo con una costola fratturata e un tutore alla spalla, ma se la caverà con qualche settimana di rigoroso riposo.

Lui scalpita e dopo il grande spavento è già pronto a tornare davanti al suo pubblico. " Non vedo l'ora di tornare in scena. Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi, ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico ", ha dichiarato Massimo Ranieri all'uscita dal Caldarelli ai giornalisti e ai fan, che lo attendevano fuori da ore.

Per tornare sul palco, però, l'artista dovrà attendere ancora un po'. L'incidente avvenuto venerdì 6 maggio al teatro Diana di Napoli, dove era in scena con il suo spettacolo "Sogno e son desto", gli è costato una costola fratturata e una lussazione alla spalla, ma al cantautore poteva andare molto peggio. Ranieri si stava esibendo davanti al suo pubblico quando, avvicinatosi alla scaletta che porta alla platea, ha messo un piede in fallo ed è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa e la schiena.

Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso e, dopo i primi soccorsi prestati da alcuni medici presenti in sala, Ranieri è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli, che in quel momento viveva ore difficili per un sovraffollamento del pronto soccorso. Il cantautore napoletano è stato accolto tra cori, applausi e canzoni intonate poi è stato portato nell'area della rianimazione per evitare lo sguardo di curiosi e fan. Una volta stabilizzato, Ranieri è stato ricoverato in osservazione per una notte e sui social il suo staff ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, smentendo le indiscrezioni circolate su un possibile trauma cranico: " Massimo sta bene. Non è stato un malore e non ha un trauma cranico, solo una costola fratturata ".