Il rapper Pop Smoke ucciso a colpi di arma da fuoco durante una rapina

Pop Smoke, l'astro emergente della scena rap americana, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in seguito a quella che sembra essere una rapina nella sua casa di Los Angeles. A ufficializzare la notizia della sua morte e a riportare le prime indiscrezioni sulle dinamiche dei fatti è stato il portale Tmz.

Pop Smoke, 20 anni nato a Brooklyn da madre giamaicana e padre panamense, si trovava nella sua casa a Hollywood Hills quando, intorno all'alba, due uomini con indosso felpe con cappuccio e maschere hanno fatto irruzione nella villa, sparando all'impazzata. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, i due uomini avrebbero tentato una rapina ma qualcosa sarebbe andato storto. Dopo aver sparato alcuni colpi, colpendo e ferendo gravemente il rapper, gli uomini sarebbero fuggiti a piedi.

Pop Smoke è stato trasportato d'urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood a bordo di un'ambulanza ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. L'artista è stato dichiarato morto poco dopo il ricovero. I responsabili dell'agguato mortale non sono stati ancora identificati e gli inquirenti stanno vagliando ogni pista possibile. Non è infatti escluso che l'assalto alla villa del rapper americano non fosse stato organizzato per una rapina ma bensì per una spedizione punitiva. Non è ancora chiaro, infatti, se il rapper conoscesse o meno i suoi assassini. Bashar Barakah Jackson, questo il vero nome del rapper, era apparso poche ore prima della sua morte sui social, dove aveva pubblicato foto del pomeriggio di relax trascorso nella piscina della sua lussuosa abitazione a Beverly Hills. Fonti vicine alle forze dell'ordine americane hanno fatto sapere, attraverso il portale Tmz, che prima della sparatoria c'era stata una festa nella casa dell'artista.

Pop Smoke era considerato uno degli artisti emergenti della scena rap statunitense. Con la hit "Welcome to the Party", uscita lo scorso luglio, il rapper aveva conquistato la vetta delle classifiche americane e dominato i canali web. Tra le sue collaborazioni più importanti ci sono quella con Travis Scott, star dell'hip hop Usa, e quella con Nicky Minaj, con la quale aveva realizzato il remix proprio di "Welcome to the party”. La Minaj, che nelle scorse ore aveva letteralmente mandato in tilt i social per un video sexy, ha affidato a Instagram il suo doloroso saluto al collega: " La Bibbia ci dice che la gelosia è crudele come la tomba. Incredibile. Riposa in pace, Pop ".