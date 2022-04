Un rapper per le risate "made in Sud"

L'innesto brillante è quello di Clementino. Il rapper che sta dimostrando di avere buone doti da showman. Lo ha dimostrato come giudice in The Voice Senior e come concorrente in Back to school. Ora, per la prima volta, farà sul serio (si fa per dire) il presentatore e da lunedì 18 aprile in prima serata su Raidue guiderà Made in Sud insieme a un'altra new entry, la presentatrice e ballerina Lorella Boccia. Per lo show comico di Raidue è una stagione importante, la decima, e torna dopo un anno di stop con la sua banda di attori. È anche una produzione importante per Napoli: porta risorse e sfrutta gli studi Rai della città. «E poi - spiega il direttore di Raidue Massimo Lavatore - in questi giorni tristi di guerra è importante portare nelle case un po' di leggerezza». Tanti gli attori (45) che passeranno negli otto appuntamenti, tra quelli noti e le nuove leve, e non solo campani, ma da tutte le parti d'Italia. Eccone alcuni: Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella, i Gemelli di Guidonia. Tra le novità il romano Maurizio Battista e il rapper napoletano Livio Cori che duetterà con Mavi. Ospite della prima puntata Maurizio Casagrande.

Clementino (in uscita con il suo disco Black Pulcinella) è surriscaldato per il debutto: «La mia forza è la spontaneità - racconta - anche se non sono bello come l'amico Stefano de Martino (da cui prende il testimone). Fiorello per me è un maestro. Ho sempre amato l'intrattenimento, come sanno i miei amici rapper che so imitare. Il mio non è un mondo diverso. A Made in Sud la comicità viene dalla strada, proprio come nel rap. Non a caso ho inserito molte frasi dei comici del programma nelle mie canzoni».

Lorella Boccia, trent'anni e fresca mamma di Luce Althea avuta con il produttore Niccolò Presta, confessa: «Per me che sono nata a Torre del Greco presentare Made in Sud era il sogno fin da ragazzina, io che avevo chiesto tanti anni fa di lavorare nel programma e ora ce l'ho fatta!». Nando Mormone, che è produttore insieme a Paolo Mariconda spiega che «a Napoli, nel Sud, ci sono tantissimi talenti, noi li seguiamo sin da acerbi. La forza di questo show è osare e cambiare». L'incasso dei biglietti delle serate sarà devoluto alla cooperativa sociale Eva.