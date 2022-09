"Rassegnati, il tuo momento è finito". La Padula zittisce Corona

La disattivazione dell'account Instagram di Fabrizio Corona non ha spento i riflettori su di lui e sulle scottanti dichiarazioni fatte nelle scorse ore su Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex re dei paparazzi ha iniziato a fare nomi e cognomi dei presunti flirt, che la coppia avebbe avuto al di fuori del matrimonio. A partire dal Pupone del quale ha mostrato foto e fatto ascoltare audio compromettenti.

Anche Ilary Blasi è finita, però, nel mirino di Fabrizio Corona prima che la sua pagina venisse bloccata, presumibilmente dopo numerose segnalazioni. L'ex re dei paparazzi ha tirato in ballo Alessio La Padula, pubblicando la sua foto nelle storie e lasciando intendere che fosse lui l'amante della conduttrice dell'Isola dei Famosi. ll ballerino di Amici di Maria De Filippi, 26 anni originario di Eboli, che aveva avuto una storia con un'altra ballerina del talent, Elena D'Amario, però a finire in mezzo al gossip dell'anno non c'è stato e attraverso i suoi canali social ha zittito Corona con un video al vetriolo.

" Ti voglio chiedere perché a 50 anni fai ancora 'ste cose? Perchè non vai a lavorare come fa la gente umile, tipo me e altra gente?", ha detto con fermezza il ballerino professionista, punzecchiando Fabrizio: "Il tuo momento up è finito. Non c'è più rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il cazzo alla gente che non c'entra nulla con le tue cose da bimbi minchia". Alessio La Padula ha taggato più volte Corona nei suoi video, proprio quando il profilo del 48enne veniva bloccato. E così il danzatore professionista ha ironizzato: "Non riesco nemmeno a taggarti. Suppongo che Insta ti abbia eliminato il profilo ".

In effetti la pagina dell'ex re dei paparazzi è introvabile da ore. Difficile capire sia stato lui stesso a disattivarla, magari su consiglio del suo avvocato Chiesa, oppure se siano stati gli amministratori della piattaforma a bannarlo in seguito a segnalazioni. Attraverso le sue storie Instagram, però, il ballerino di Amici ha comunque voluto zittirlo, mettendo a tacere le voci di una sua frequentazione con la Blasi.