"Ho un audio e una chat...". Corona parte all'attacco di Totti

Fabrizio Corona è un fiume in piena. L'ex re dei paparazzi ha messo nel mirino Francesco Totti e Ilary Blasi e - dopo la promessa di rivelazioni scioccanti sui presunti amanti, che la coppia avrebbe avuto fuori dal matrimonio - ha iniziato a sganciare le prime bombe.

Le rivelazioni più potenti riguardano l'ex capitano della Roma che, secondo Corona, avrebbe avuto più di un'amante nel corso della ventennale storia con Ilary. " Uno che sfiora l'analfabetismo ", lo ha definito Corona, che ha pubblicato la foto di una donna, Martina, che avrebbe avuto una storia con il Pupone in tempi non sospetti.

" Ho il telefono che scoppia ", ha scritto l'ex re dei paparazzi, condividendo con i suoi follower il messaggio vocale di una misteriosa ragazza, con la quale Totti si sarebbe intrattenuto all'insaputa di Ilary. " Ho dei messaggi, una chat e un audio di Francesco con me ", confessa la donna nel video di Corona, che promette di rivelare ulteriori dettagli nei prossimi giorni, come nelle peggiori telenovele. L'ex compagno di Nina Moric ha poi accusato Totti e la conduttrice dell'Isola dei famosi di strumentalizzare i quotidiani " a proprio uso e consumo" , mentre lui è pronto a fare nomi e cognomi dei loro presunti amanti.

Poi ha spostato l'attenzione su Ilary Blasi e su una serata a Milano, dove ci sarebbe stato anche l'uomo con il quale avrebbe tradito Totti, Cristiano Iovino. " La sera era a Milano al compleanno della sua famosa agente che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti. Lei no però ", ha scritto su Instagram Corona, proseguendo: " C'era anche Jack La Furia che l'ha salutata con un paio di corna. Poi è arrivato qualcuno noto proprio ora alle cronache. Noi c'eravamo! ". Parole, quelle di Fabrizio, che in molti hanno interpretato più come una minaccia, visti i dissapori passati proprio con Ilary Blasi.