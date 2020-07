Emma e De Martino si scambiano cuori rossi. E ora i fan sognano un nuovo lieto fine

Il gossip dell'estate si arricchisce di nuovi personaggi ben noti alle cronache rosa del nostro Paese. Nella narrazione della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo l'ingresso di Alessia Marcuzzi, ecco che fa capolino anche Emma Marrone. La cantante salentina non avrebbe nessun ruolo nelle vicende familiari tra la showgirl argentina e l'ex ballerino ma nelle ultime settimane ci sarebbe stato un riavvicinamento social proprio con De Martino, con il quale è stata fidanzata prima che lui si mettesse con Belen.

Sfogliando i post recenti di Stefano De Martino, infatti, compaiono tre like di Emma Marrone, che corrispondono agli ultimi post pubblicati dall'ex ballerino, ora conduttore di Made in Sud, a partire dallo scorso 30 giugno. Quello che stupisce non è tanto il like singolo della cantante ma la sequenza di tre post consecutivi. Il primo riguarda un contenuto sponsorizzato, un adv di De Martino per un noto marketplace online, che lo vede impegnato in un campo da padel. Il secondo è un video suggestivo, registrato al tramonto sul mare da Stefano De Martino. Un momento magico della giornata immortalato dal conduttore, che da aprile è tornato nella sua Napoli e che ora si sta godendo il mare insieme agli amici a bordo della sua barca, da poco messa in vendita da De Martino. Il gozo è stato acquistato lo scorso anno ed è stato battezzato col nome del figlio, Santiago. Sono molte le foto e i video di Belen e Stefano a bordo di questa imbarcatura moderna, che forse lui ha deciso di vendere perché legata a ricordi che ora fanno troppo male.

Il terzo post, che è anche l'ultimo condiviso da De Martino, al quale Emma Marrone ha messo like risale a tre giorni ed è un vecchio video di un giovanissimo Stefano De Martino che, appena bambino, si esibiva un una delicata coreografia. Già in passato Emma Marrone aveva lasciato qualche like a Stefano De Martino ma si trattava di interazioni sporadiche e rare, non così frequenti. Uno risale allo scorso 4 maggio, allo scatto di un mosaico fotografato dall'ex ballerino per le vie della sua Napoli. Un altro ancora al 24 aprile, quando De Martino ha condiviso uno splendido video di alcuni delfini a Capo Miseno, un altro ancora al 18 dello stesso mese, in una serie di scatti ritratto dell'ex ballerino. Se i like di Emma a Stefano non sono così rari, diverso è il discorso contrario. De Martino ha interagito con l'ultimo post della Marrone pubblicato due giorni ma per trovare un altro suo like nello streaming di Emma occorre tornare indietro al 1 giugno scorso. Stefano, quindi, ha ricambiato i cuoricini di Emma?

Ora i più romantici sognano che questi like siano solo il preludio a qualcosa di più concreto, visto che Stefano De Martino è tornato single. Emma Marrone è stata fidanzata a lungo con l'ex ballerino, che nel 2012 l'ha lasciata per stare con Belen. Indimenticabile la dedica di Emma alla nuova coppia, quella Bella senz'anima cantata con tutta la grinta di cui è capace la salentina sul palco di Amici. Qualche giorno fa quella canzone è tornata alla ribalta proprio grazie a Belen, che ne ha scritto l'incipit in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, poche ore prima che Dagospia rendesse noto il presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino.