De Martino chiude a Belen: "Ma saremo sempre una famiglia"

Stefano De Martino è attualmente impegnato a Napoli con la produzione di Made in Sud, il programma comico di Rai2 che ha preso il via questa settimana. Nelle ultime settimane, però, l'ex ballerino è stato al centro del dibattito soprattutto per la crisi coniugale con Belen Rodriguez, con la quale era tornato insieme poco più di un anno fa dopo una lunga lontananza. Tante le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane in merito a questa separazione, trascorse senza che De Martino rilasciasse nessuna dichiarazione. Nell'ultimo numero di Chi, però, sono state riportate le parole di alcune persone molto vicine al ballerino, che sembrano mettere un punto definitivo alla relazione.

Il conduttore trascorre la maggior parte del suo tempo nella città partenopea dove si svolgono le registrazioni del programma ma, appena può, corre a Milano per trascorrere del tempo in compagnia di suo figlio Santiago. Proprio il bambino pare sia stata la ragione più importante del ricongiungimento di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che sono sempre stati entrambi genitori presenti anche se separati. " Quello che è successo a noi è successo a tanti altri. Conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte ", avrebbe confessato l'ex ballerino ai suoi amici, che hanno parlato con il settimanale Chi per spiegare il momento difficile attraversato da Stefano De Martino. Come sempre, come fanno tutti i genitori separati, anche l'ex ballerino e la showgirl argentina hanno messo al primo posto gli interessi del figlio, che deve continuare a crescere in un clima sereno: " In questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene ".

Alcune settimane fa, il magazine Oggi aveva riferito di una violenta lite tra i due, che sarebbe stata sentita da tutto il palazzo. Subito dopo questa litigata, stando alla ricostruzione, De Martino avrebbe fatto le valige per tornare a Napoli, ufficialmente con la motivazione del lavoro. Da quando il settimanale Chi ha lanciato l'indiscrezione sulla separazione, confermata poi in un video da Belen, sono tante le domande che si sono posti i seguaci sui motivi dell'allontanamento. Qualcuno ha ipotizzato potesse esserci un tradimento di mezzo, voce che sembrava essere confermata da Belen con alcuni scatti, poi smentita dalla stessa showgirl. Qualcuno ha ipotizzato l'ingerenza della famiglia Rodriguez come causa della separazione, anche a fronte delle provocazioni di Jeremias. Stefano De Martino ha sempre preferito la strada del silenzio, come ha dichiarato al Corriere, tranne per una storia su Instagram nella quale sembrava lanciare una frecciatina non troppo velata. Ovviamente, i fan della coppia si sono schierati, chi contro Belen e chi contro Stefano, come spesso accade in questi casi.

Ora, i rapporti tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono assenti al netto di ciò che può essere utile per il bambino. L'assenza di comunicazione è sintomatica del gelo che intercorre tra i due, la cui fiamma che sembrava ardente e più vivida che mai si è spenta in pochissimi mesi. Da aprile i due non si vedono, sono scomparse tutte le interazioni social tra loro tranne qualche like lasciato da De Martino alle foto di Santiago pubblicate recentemente sul profilo di Belen Rodriguez, in cui compare rigorosamente solo il bambino. Persone vicine alla coppia negano categoricamente che possano esserci motivazioni esterne alla loro nuova separazione, ma il dubbio sui motivi che li hanno portati a separarsi è più acceso che mai.