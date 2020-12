Il regalo sulle punte di Bolle: canta e fa ballare anche Vasco (e Caressa)

Ne abbiamo proprio bisogno. Di eleganza, bellezza, leggerezza, arte. Di iniziare un anno nuovo nel segno della gioia. Anche se sappiamo bene che ci aspettano altri mesi orribili. Comunque godiamoci ancora, la sera del primo gennaio su Raiuno, questo regalo che Roberto Bolle ci fa per la quarta volta: Danza con me, uno show unico che unisce ballo, musica e teatro, uno spettacolo che ha fatto capire alla gente comune che la danza non è per pochi eletti e ha cercato di avvicinare stili e mondi diversi.

«Quest'anno - racconta Bolle nel presentare la serata - sarà ancora più bello, anzi il più bello tra quelli che abbiamo fatto. Per tanti motivi: per gli ospiti importanti, per la scenografia, per la fotografia, per i brani scelti. E perché ormai abbiamo una squadra affiatata che ha portato a una sintesi tutta l'esperienza fatta in questi anni». Tra i grandi nomi che parteciperanno allo show quello di Vasco Rossi: aprirà la serata con un momento molto particolare. Il rocker ha addirittura accettato di esibirsi in qualche passo di danza. Presenterà in esclusiva il nuovo brano Una canzone d'amore buttata via interpretata sulle coreografie di Mauro Bigonzetti con protagonisti Bolle, la prima ballerina della Scala Virna Toppi, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace. Tra gli altri ospiti il rapper Ghali che interpreterà una poesia dell'attivista per i diritti civili Maya Angelou e Diodato, l'artista più premiato dell'anno. Ci sarà pure Fabio Caressa, per un tentativo di unione tra calcio e ballo: il conduttore si metterà alla prova in una specie di telecronaca di una performance. Tutti simboli della contemporaneità, perché la danza non è fatta solo di titoli classici. Accanto a brani di repertorio come L'Histoire de Manon di MacMillan, la Carmen nella versione di Amedeo Amodio o Cacti dell'astro nascente della coreografia Alexander Ekman, si vedranno coreografie moderne come Dante con la MM Contemporary Dance Company e un Ghali Divertissement. «Insomma - spiega ancora Bolle - vogliamo unire arte, ironia ma anche riflessione su temi importanti». Uno dei quali, la violenza sulle donne, sarà introdotto da Michelle Hunziker che si esibirà anche in un medley di musical. Sempre insieme a Bolle che, per la prima volta in vita sua, si metterà alla prova nel canto. «Avevo promesso che ci avrei provato e l'ho fatto, ma sempre sul filo dell'ironia. Prenderò in giro anche me stesso e un mio difetto che non svelo per lasciare al pubblico la sorpresa».

Non è stato facile costruire uno spettacolo di danza (tutto ovviamente registrato) in un periodo di pandemia. «Abbiamo avuto molti problemi, soprattutto nella fase delle prove. Comunque è stato anche un'occasione per dare più spazio ai professionisti italiani, visto che non potevamo invitare ballerini stranieri». Danza con me è un appuntamento che anche il direttore di Raiuno Stefano Coletta vorrebbe ripetere più volte l'anno, ma Bolle conferma che resterà un evento del primo gennaio, «perché ci vuole molto tempo per prepararlo». Peccato per la Rai che l'altra grande iniziativa dell'étoile per avvicinare al ballo, OnDance, se la sia aggiudicata TimVision.