Regina Elisabetta, il party per il compleanno sarà virtuale

La Regina Elisabetta II compirà 94 anni domani. Ma il suo sarà un compleanno diverso dal solito, come sta accadendo a milioni di persone in auto-isolamento in tutto il mondo.

Come riporta il Sun, la sovrana - della quale nei giorni scorsi sono state diffuse deliziose immagini in compagnia dei suoi primi corgi e della sorella, la compianta Principessa Margaret - si trova in quarantena con il Principe Filippo di Edmburgo nel castello di Windsor. La coppia, essendo anziana, fa parte di una fascia di popolazione potenzialmente molto sensibile al coronavirus e quindi nei suoi confronti vengono intraprese particolari precauzioni.

Così, nel giorno in cui Elisabetta festeggia di solito il suo compleanno privato con i suoi cari - quello pubblico si tiene a giugno, in occasione del Trooping the Colour, anche quello cancellato per l’epidemia di coronavirus - potrà ricevere saluti e auguri solo in videoconferenza. La settimana scorsa è stato infatti organizzato tutto in modo che la Regina possa mettersi in comunicazione con parenti e amici in tutta sicurezza. Lo scorso anno, Elisabetta ha trascorso il genetliaco circondata da 16 membri della Royal Family, ma quest’anno tutto sarà molto diverso. E anche chiamate e videochiamate saranno strettamente private.

Nei giorni scorsi, il Principe William ha raccontato che la Royal Family ha creato su un’app un gruppo dedicato alle videochiamate tra i vari membri. Il futuro Principe di Galles ha dichiarato che ritiene questo un ottimo modo per mantenere i contatti con le persone cui si vuole bene. In questo modo, i Principini George, Charlotte e Louis possono continuare a vedere i bisnonni e anche il nonno, il Principe Carlo, che è stato contagiato dal coronavirus e che si trova ancora in quarantena nonostante sia guarito.

Lo stesso William, con la moglie Kate Middleton, sta effettuando numerose videochiamate non solo verso i parenti, ma anche per continuare a lavorare con i propri progetti benefici. E ha invitato i sudditi a chiamare e videochiamare le persone care per non cadere in depressione e mantenere alto il proprio benessere mentale.

