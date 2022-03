Il grande dolore della Regina Elisabetta: "Vuole incontrarla..."

La regina Elisabetta non ha ancora tenuto tra le braccia la secondogenita di Harry e Meghan, Lilibet Diana. Finora ha potuto vedere l’11esima bisnipote, nata 9 mesi fa, solo attraverso le videochiamate. Una magra consolazione per la sovrana, che proverebbe una grande ansia al pensiero di non riuscire a conoscere la bimba che porta il suo nome, o meglio, il suo vezzeggiativo. Stando alle ultime indiscrezioni il desiderio di Sua Maestà di incontrare Lilibet è diventato sempre più forte, ma i duchi di Sussex potrebbero non tornare tanto presto a Londra.

La Regina è disperata

Elisabetta II non vedrebbe l’ora di vedere Lilibet Diana. Di fronte alla possibilità di coccolare la bambina e incontrarla, finalmente, dal vivo tutto il resto scompare: la Megxit, le dichiarazioni al vetriolo dei Sussex, le incomprensioni. La sovrana ha sempre tenuto molto alla famiglia e la figlia di Harry e Meghan ne è una parte fondamentale. Il biografo reale Brian Hoey non ha dubbi in merito e all’Express ha confermato: “Ho sentito da persone che conosco, all’interno della Casa Reale, che Elisabetta vuole disperatamente conoscere Lilibet, poiché per ora l’ha vista solo attraverso le videochiamate. Penso che lo vorrebbe tantissimo e mi chiedo se accadrà. Vorrei pensare di sì”.

Tra l’altro un incontro tra la regina Elisabetta e la nipotina avrebbe un enorme impatto emotivo sulla sovrana e, naturalmente, mediatico. Lilibet Diana, con la sua sola presenza innocente, potrebbe letteralmente scatenare la pace tra i Sussex e i Windsor, ottenendo il risultato mai raggiunto da nessun colloquio famigliare. Hoey sostiene che una visita di Harry e Meghan potrebbe essere un primo passo per “sanare la frattura tra loro” , ma ha anche aggiunto. “Sono assolutamente certo che la Regina non provi alcun sentimento di biasimo verso Harry e Meghan e se tornassero li accoglierebbe”.

Harry e Meghan torneranno nel regno?

Forse la Regina sarebbe disposta a perdonare, o almeno a fare una tregua. Ma la vera domanda è: i duchi di Sussex vogliono tornare a Londra? La cerimonia in memoria del principe Filippo, in programma a Westminster Abbey il prossimo 29 marzo e le celebrazioni per il Giubileo di Platino che segna i 70 anni di regno di Elisabetta II sarebbero le occasioni migliori per chiarirsi e fare pace. In particolar modo il secondo evento potrebbe rappresentare il momento più adeguato per portare Lilibet Diana a corte. Purtroppo ci sono due problemi che rendono incerta la presenza dei duchi in entrambi i casi: la battaglia legale del principe Harry per riavere la scorta tolta la scorsa estate e l’autobiografia in pubblicazione alla fine del 2022.

“[La royal family] non ritiene probabile il ritorno [di Harry], poiché comprometterebbe la sua posizione” in merito alla richiesta della security, ha detto una fonte al Daily Mail. Il principe si sentirebbe in pericolo senza la scorta, ma un altro insider ha smentito a Page Six: “La messa in memoria del principe Filippo non influisce in alcun modo sulle richieste di Harry. Parteciperanno la regina Elisabetta, il principe Carlo, i Cambridge e tutte le figure di spicco dei Windsor. Quindi la sicurezza sarà garantita dalla polizia”.