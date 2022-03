"Dichiarazioni false e dannose". Guai per Meghan Markle, citata in giudizio

Non sembra esserci pace per Meghan Markle. Nonostante lei e il principe Harry abbiano deciso, ormai due anni fa, di lasciare il Regno Unito e, quindi, tutto quanto ciò che concerne ufficialmente la famiglia reale inglese, l'ex attrice si trova periodicamente al centro di scandali e pettegolezzi. L'ultima indiscrezione proviene dagli Stati Uniti, dove l'autorevole Page Six ha rivelato che la sorella di Meghan Markle avrebbe deciso di querelarla.

Samantha Markle, con la quale la duchessa del Sussex ha in comune il padre, avrebbe deciso di procedere contro la sorella perché questa in tv avrebbe reso " dichiarazioni false e dannose ", che non corrisponderebbero alla realtà. A finire nel mirino di Samantha Markle è stata principalmente l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey circa un anno fa. Tra le due da tempo non sembra correre buon sangue e in più occasioni la famiglia d'origine della moglie del principe Harry è stata accusata dai media inglesi di cercare visibilità.

Samantha Markle ha sempre negato di perseguire questo scopo e stavolta a farla infuriare sarebbero stati alcuni passaggi in cui Meghan Markle, secondo la sua ricostruzione, avrebbe mistificato le tempistiche del loro ultimo incontro, spostandole nel tempo. Page six rivela che tra i motivi che avrebbero spinto a citare in giudizio Meghan ci sarebbe anche la sua dichiarazione di essere figlia unica.

L'intento di Samantha con questa azione sarebbe quello di smentire le parole di sua sorella, che avrebbe dichiarato di conoscerla appena ma, soprattutto, che l’avrebbe accusata di aver lucrato sui media da quando lei è fidanzata con il principe Harry, vendendo storie false a tabloid e televisioni. Ma a ferire maggiormente Samantha Markle sarebbe stato il comportamento della duchessa del Sussex nei confronti del loro padre, sul quale Meghan, secondo sua sorella, avrebbe raccontato storie non vere.