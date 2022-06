Tutto pronto per il grande giorno della Regina

Per la regina Elisabetta si tratta della più grande celebrazione di tutto il suo regno. Sua Maestà è appena tornata a Windsor da Balmoral, dove ha trascorso alcuni giorni di riposo prima della vera e propria maratona di festeggiamenti per il Giubileo di Platino. Sembra che perfino i piccoli di casa Cambridge siano pronti a partecipare al Trooping The Colour in un ruolo da protagonisti. Resta l’incognita Harry e Meghan, ma secondo il Daily Mail la sovrana avrebbe messo le cose in chiaro anche con loro, imponendo un rigoroso low profile.

Il compleanno di Lilibet

Lo scorso 31 maggio la regina Elisabetta è stata fotografata nei pressi dell’aeroporto di Aberdeen, Scozia, pronta alla partenza verso Londra (l'atterraggio è stato un po' turbolento a causa di una tempesta, ma Elisabetta ha mantenuto, anche in questo frangente, il suo usuale aplomb britannico e ora è al Castello di Windsor sana e salva). La sovrana, infatti, ha trascorso alcuni giorni a Balmoral per riposarsi prima del Giubileo di Platino. Una “breve vacanza” , ha riportato il People il 27 maggio 2022, in vista dei grandi festeggiamenti in suo onore. Occhiali da sole, espressione tranquilla e sorridente, la Regina si è lasciata immortalare e ha fatto alcuni cenni di saluto con la mano mentre si trovava sulla sua auto, nel posto anteriore riservato al passeggero. Sul sedile posteriore, invece, c’era un suo collaboratore che si prendeva cura di uno dei corgi di Elisabetta.

Tutto è pronto per il Trooping the Colour del prossimo 2 giugno. Sarà un fine settimana fitto di impegni per Sua Maestà e anche di un lieto evento: Harry e Meghan porteranno a Londra Archie e, per la prima volta, Lilibet Diana. Sembra anche che per la sua bisnipote la Regina abbia dato forfait all’Epsom Derby, la corsa ippica a cui tiene moltissimo e che si svolgerà nel Surrey il 4 giugno 2022, giorno del primo compleanno di Lilibet Diana. Per l’occasione i Sussex starebbero preparando una festa a Frogmore Cottage e la presenza di Sua Maestà sarebbe d’obbligo.

Se la notizia venisse confermata, sarebbe la terza volta che Elisabetta II non partecipa all’Epsom Derby. Nell’arco di 70 anni Elisabetta ha saltato l’evento solo nel 1956, quando si trovava in Svezia e nel 1984, mentre era in Francia per il 40esimo anniversario del D-Day. La notizia è ancora incerta, benché manchino pochi giorni, perché ci sarebbe un problema di tempistiche, diciamo così. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail: “In qualche modo Harry e Meghan vorranno festeggiare il compleanno di Lilibet con la famiglia. Ma le agende sono piene per sabato e non c’è margine di manovra per inserire un party di compleanno…”.

L’incontro più atteso: Cambridge e Sussex

In effetti le agende dei reali inglesi sarebbero davvero fitte di impegni. Subito dopo il Trooping The Colour del 2 giugno 2022 i Cambridge partiranno per il Galles e il 4 giugno saranno a Cardiff dove si terrà un concerto dedicato alla Regina. Una breve visita, quella dei Cambridge, per onorare e rappresentare Sua Maestà in occasione del Giubileo. Un’occasione per tornare nel luogo in cui hanno vissuto subito dopo il loro matrimonio. Nel 2011 William e Kate si sono trasferiti ad Anglesey, poiché il principe doveva terminare l’addestramento nella Royal Air Force. La partenza dei Cambridge, però, significa anche che non potranno partecipare alla presunta festa di compleanno per Lilibet Diana. A questo punto i tabloid si sono chiesti se William e Kate Middleton abbiano voluto evitare il più possibile di incontrare Harry e la moglie, visto che ci sarebbero ancora degli attriti tra di loro.

Potrebbe addirittura trattarsi di un’idea condivisa all’interno della royal family. Infatti anche il principe Edoardo e la moglie Sophie di Wessex partiranno dopo la parata alla volta dell’Irlanda del Nord, mentre la principessa Anna è attesa in Scozia. Impegni ufficiali, stabiliti da tempo, ma chissà che il dovere non nasconda anche un certo sollievo per il mancato confronto con Harry e Meghan. Da settimane cresce l’attesa per un possibile incontro pubblico tra William e Kate, Harry e Meghan. In realtà, date le premesse, può darsi che non accada granché e le aspettative che la stampa ha su questa reunion siano, almeno in parte, disattese.

Harry e Meghan, mine vaganti al Giubileo?

I problemi e le incognite non finiscono qui. Elisabetta II avrebbe già avvertito Harry e Meghan sulla condotta da tenere durante il weekend del Giubileo. Non verrà tollerata nessuna iniziativa personale da parte dei duchi. Il timore dello staff di corte è che Harry e Meghan facciano delle apparizioni pubbliche non annunciate, attirando la folla e le telecamere e oscurando, in tal modo, la Regina. Per questo Elisabetta II avrebbe imposto al nipote e alla moglie di mantenere “un basso profilo” e ordinato alla famiglia di “restare insieme” senza fare “drammi” .

Una fonte ha spiegato: “Per le persone [il Giubileo] rappresenta la possibilità di stare insieme dopo un periodo difficile per il Paese. [Sua Maestà] vuole che nulla offuschi [il Giubileo], e ciò include anche le questioni famigliari”. Stando al Telegraph e al Daily Mail, però, è probabile che i duchi di Sussex “evitino visite” non programmate. Un insider ha persino detto: “Non penso che faranno molto. Non sarei sorpreso se partecipassero solo al Trooping, alla funzione [del 3 giugno a St. Paul] e basta”.

Per fortuna ci sono George, Charlotte e Louis

Tra le indiscrezioni sulla parata del 2 giugno ce ne è una molto simpatica, che rallegra gli animi: pare che George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate, non saranno semplici spettatori del Trooping The Colour, ma prenderanno parte alla sfilata in sella ai loro pony. Sarebbe la prima volta che li vediamo protagonisti di un evento ufficiale di tale portata. I tre fratelli sono abili cavallerizzi e, del resto, hanno un precedente di tutto rispetto in famiglia: la regina Elisabetta, che iniziò a cavalcare a 4 anni, quando il nonno Giorgio V le regalò un pony Shetland di nome Peggy.