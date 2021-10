Dai misteri sulla morte di Diana alle molestie: il nuovo "libro bomba" contro la Regina

Un nuovo terremoto sta scuotendo la royal family, mettendo a dura prova la pazienza della regina Elisabetta. L’esperta Tina Brown, ex direttrice di New Yorker, Vanity Fair America e Tatler, già autrice della biografia bomba “The Diana Chronicles” (2007), sta per dare alle stampe un nuovo, scottante libro sui Windsor che ripercorrerà tutti i principali avvenimenti della casa reale inglese dalla morte della principessa del popolo fino alla Megxit e alla faida tra William e Harry.

Ombre sui Windsor

Si chiamerà “The Palace Papers: Inside The House of Windsor-The Truth and The Turmoil” (Penguin Random House) l’esplosiva opera di Tina Brown che sarà sugli scaffali delle librerie inglesi dal 12 aprile 2022. Appena pochi mesi prima di un altro libro che promette scintille a Palazzo, ovvero la tanto chiacchierata autobiografia del principe Harry. Naturalmente non è un caso che entrambi i volumi vengano pubblicati in concomitanza con il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Possiamo immaginare che la royal family non sia affatto contenta di vedere oscurati i festeggiamenti per i 70 anni di regno della regina Elisabetta.

Infatti ogni pagina di questi libri minaccia di gettare una nuova ombra sulla Corona, in grado di far passare in secondo piano il traguardo storico raggiunto da Sua Maestà. L’annuncio della pubblicazione, riportato sul sito della casa editrice Penguin Random House, lascia scoprire qualcosa in più su “The Palace Papers”: “L’avvincente storia segreta della royal family britannica dalla morte della principessa Diana, dalle tensioni con la Regina fino alla defezione di Harry e Meghan…The Palace Papers rivela come la royal family si è reinventata dopo gli anni drammatici in cui la sfolgorante celebrità di Diana squarciò come fosse una cometa il casato dei Windsor” e chiosa: “Pieno di potenti rivelazioni, dettagli intimi e informazioni scottanti The Palace Papers cambierà una volta per tutte la percezione che i mondo ha della royal family”.

Il Telegraph sostiene che il libro racconterà con dovizia di particolari lo scandalo Epstein e il ruolo del principe Andrea nella terrificante vicenda, le cause della Megxit, la morte del principe Filippo e la guerra tra William e Harry, dedicando un approfondimento alle figure di Kate Middleton e di Meghan Markle. In “The Palace Papers” la morte di Lady Diana diventa, così, uno spartiacque tra la monarchia di ieri e di oggi, tra l’immagine della Corona legata al passato e alle tradizioni e i numerosi cambiamenti che hanno traghettato la royal family e la Regina nel nuovo millennio.

Venticinque anni in un libro

Tina Brown è una scrittrice molto diretta e schietta, famosa per le sue ricerche minuziose. “The Diana Chronicles” è il frutto di innumerevoli interviste e, pur rimanendo dalla parte della principessa del Galles, non risparmia racconti poco edificanti sulla sua personalità. Vengono ricordati i furiosi litigi con il principe Carlo, oppure l’ambizione di Lady D. che, almeno stando alla descrizione fatta nel libro, teneva fin troppo allo status di principessa, forse più che al suo matrimonio.

Tina Brown non dipinge “santini”, ma restituisce l’immagine a tuttotondo dei membri della royal family, descritti con i loro pregi e i loro difetti. Con queste premesse le prospettive non sembrano affatto rosee per la Regina. L’anno del Giubileo che dovrebbe illuminare la monarchia inglese in tutto il suo splendore potrebbe trasformarsi in un dedalo buio di polemiche, ripicche, querele e scandali. Non proprio un bel modo di celebrare 70 anni sul trono d'Inghilterra.