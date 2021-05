Renzi all'autogrill, Biancaneve con la liberatoria: l'ironia non si ferma

Noi ve lo diciamo (ma già lo sapete): di questo passo finiremo a piangere più che a ridere. E la prima non ci fa affatto bene, mentre la seconda è una botta di vita (sì, di questi tempi tocca accontentarsi di una risata). Ma se ai comici c'è chi prova a mettere il bavaglio, nessuno metterà in un angolo i meme, sempre più dissacranti e ironici. Non contro qualcuno o qualcosa, ma su qualcuno o qualcosa. E oggi, attenzione, un avverbio può fare la differenza. Suvvia, facciamoci due risate!

Non ne avete abbastanza del coprifuoco? Vedetela così: " Non può coprifuocare per sempre ". Giusto per richiamare una celebre frase del film "Il corvo". Certo, l'aperitivo ci sta un po' stretto con quel 22, ma l'alternativa potrebbe essere interessante: " In fondo, l'aperimerenda non è poi così mal e". Non siate di bocca buona! Ringraziamo Cenerentola che ci riporta con i piedi per terra. " Ma 'n era a mezzanotte er coprifuoco? ", lamenta il principe: " Oddio, questo crede a e' favole ".

E vogliamo parlare del "bacio non consensuale" di Biancaneve. Vogliamo? Come siamo passati dal principe che chiede disperato a Biancaneve: " Amo' svejate che non trovo i calzini", ad un "Non te bacio, me devi firma' la liberatoria" ? Che poi, a voler essere pignoli, ci sarebbe da indignarsi maggiormente per l'omissione di soccorso. Ma che fai, la lasci morire avvelenata senza neanche provare a salvarla?! Forse sarebbe meglio che il "pelo" lo si facesse a cose di maggior rilievo.