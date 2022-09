Morto Godard, il sospetto del suicidio assisistito: “Era esausto”

Mondo del cinema in lutto per la morte di Jean-Luc Godard, tra i padri della Nouvelle Vague e uno dei registi più rivoluzionari della storia della settima arte. Ma dalla Francia arrivano importanti novità sulla sua scomparsa. Nessuna malattia, nessun malore improvviso: il cineasta franco-svizzero è ricorso al suicidio assistito. “Non era malato, era soltanto esausto” , la rivelazione di una fonte vicina alla famiglia ai microfoni di Liberation.

Godard è riuscito “ad andare in fondo alle sue convinzioni” , ha rimarcato il quotidiano transalpino. Il regista di “Livre d’image” aveva preso la decisione di farla finita: “È stata una sua decisione, ed era importante per lui che si sapesse” . Ricordiamo che in Svizzera il suicidio assistito è autorizzato dalla legge grazie all’articolo 115 del codice penale. I familiari dell’artista hanno confermato che il 91enne è "morto serenamente presso il suo domicilio", a Rolle, sulle rive del Lago Lemano.

Già nel 2014, ai microfoni di RTS, il genio parigino aveva spiegato: “Paura della morte? Non ho l'ansia di proseguire ad ogni costo. Se sono troppo malato, non ho alcuna voglia di venire trascinato su una cariola...". Poi sul suicidio assistito: “Sì, potrei ricorrervi, anche se per il momento questa scelta è ancora molto difficile” . Il rappresentante legale della famiglia Godard ha rivelato che non è prevista alcuna cerimonia ufficiale, il regista sarà cremato e le sue ceneri saranno conservate dalla moglie Anne-Marie Mièville.