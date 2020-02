Rissa a "Survivor": una concorrente perde le staffe e viene squalificata

Come è stato riportato da Dagospia, ci sono stati attimi di panico al reality "Survivor". Lo show è molto famoso in America e il format è stato esportato in diverse parti del mondo. Qui in Italia è conosciuto come "l’isola dei Famosi", ad esempio. La notizia in questione fa riferimento al programma che viene trasmesso in Romania, in cui due concorrenti dopo una prova di sopravvivenza, si scontrano verbalmente e anche fisicamente, costringendo la produzione a prendere dei seri provvedimenti.

La vicenda che è accaduta a Survivor ha fatto comunque il giro del web, anche se è avvenuta qualche giorno fa. Protagonista di questo alterco, sfociato poi in una rissa tv, è Ana Maria Pal. La concorrente ha 26 anni, è originaria di Bacau, ed è una combattente professionista di arti marziali. Ha perso la sfida della settimana e la possibilità di far vincere alla sua squadra la ricompensa, molto fondamentale per la sopravvivenza all’interno dello show. Ma da qui in poi la situazione è degenerata sensibilmente. La concorrente è apparsa visibilmente alterata e il suo avversario non è stato di certo di grande aiuto. Andrei Ciobanu, dopo la vittoria, si sarebbe avvicinata ad Ana e avrebbe punzecchiato l’avversaria. "È difficile, lo so. Ne sono consapevole", afferma. Non si è compreso se il concorrente del reality avrebbe voluto confortare Ana oppure la sua intenzione era quella di prenderla in giro e gongolare per la sua vittoria, sta di fatto che l’atleta ha reagito d’impulso. E al reality Survivor scatta la rissa.

Ana si avvicina ad Andrei e si scaglia contro l’avversario. Una forte testata finisce per rompere il naso all’avversario. E il video che è trapelato in rete mostra il momento in cui scoppia il litigio. Andrei pare soffrire molto per il colpo subito, ma Ana non ha nessun risentimento per quello che è successo. La produzione comunque, che non tollera gesti di questa portata, è costretta a prendere seri provvedimenti. La donna è stata infatti squalificata dal gioco. La donna però, nonostante tutto, non rinnega ciò che ha fatto, affermando che Andrei meritava quel gesto. Sta di fatto che ora la squadra di Ana dovrà fare a meno di un concorrente. Scatti di rabbia e alterchi del genere sono all’ordine del giorno in un reality show. Anche nelle edizioni nostrane, tra i vip e i concorrenti, ci sono diversi litigi e incomprensioni. Quello che è accaduto in Romania lascia però il segno.