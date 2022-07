Il ritorno di Mara Venier: "Quelli ca... e sporcano"

Domenica In è finita da un pezzo ma Mara Venier è sempre sulla bocca di tutti grazie ai video condivisi su Instagram. L'ultimo, in cui si mostra mentre pulisce il terrazzo dagli escrementi dei gabbiani, ha toccato cifre record in fatto di like e commenti. " Pulizie di fine luglio..cacche di gabbiani che dall'alto arrivano ma con questo caldo chi me lo fa fare?", ha scritto la conduttrice sulla sua pagina social, scatenando l'ilaritità dei fan, che l'hanno punzecchiata: "Come caz fanno a cagare sotto la tenda? Ma un dissuasore no?". E lei non si è trattenuta: "La tenda si è rotta dal peso gabbiani che cagano e sporcano. Dissuasori? Provato tutto, ma questi non schiodano". E com'era prevedibili non è mancato neppure lo spazio per la polemica. In molti le hanno fatto notare che - vista l'età - avere una collaboratrice domestica non sarebbe stata una pessima idea e la Venier ha risposto: "I got it". S alvo poi cambiare la descrizione del post per avvertire tutti: "Visto che me lo chiedete …ho una persona che mi aiuta ovviamente….ma io non so stare ferma e adoro pulire casa ". Ora dormiranno sonni tranquilli.

C'è chi non ha fan e c'è chi si lamenta della loro età anagrafica. Pierpaolo Pretelli è finito al centro delle polemiche per una battuta fatta durante uno show a Maratea. L'ex gieffino ha confessato che a seguirlo sono principalmente le donne over 60 e durante il suo spettacolo ha ironizzato sulla sua fanbase datata: " Non capisco perché mi segue la gente grande. Io ho fan dai 60 in su, non so se sia per colpa della Rai, io vi amo ma non capisco perché questa età, forse per il periodo di Domenica In. Io suono, nel weekend vado in discoteca e allora ti immagini ragazzi, giovani, mentre davanti alla consolle c'è una schiera di 60enni assatanate ". Le sue parole sono state giudicate "sessiste" e Pretelli è finito al centro della bufera social, tanto da costringerlo a scusarsi pubblicamente per l'accaduto. " Era una battuta scherzosa - ha scritto su Instagram - non c'era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Sarò sempre grato a Carlo Conti e a Mara Venier ". Non si sputa mai nel piatto in cui si è mangiato.