Roberto Farnesi vittima di stalking, condannata una donna: "Fatta giustizia"

Anche Roberto Farnesi è vittima di stalking. Il famoso attore pisano è uno dei più amati dagli italiani, ha recitato in numerose fiction e film di successo e ha attirato a sé le attenzioni di una larga fetta di pubblico. L'esposizione mediatica gli ha permesso di ricevere grande affetto ma anche l'interesse morboso e ossessivo di una donna, che ben presto si è trasformato in stalking.

Lo stesso Roberto Farnesi ha deciso di rendere pubblica la notizia tramite un'intervista su un quotidiano toscano Il Tirreno. " È stata fatta giustizia ", ammette l'attore anche se non si sente di festeggiare la vittoria ottenuta. Per lungo tempo, l'attore ha subito la pressione psicologica dello stalking da parte della donna che per lungo tempo ha mostrato attenzioni eccessive nei suoi confronti. Sono stati mesi d'inferno per l'uomo, che nonostante tutto non ha mai voluto rendere noto il problema se non dopo la decisione del giudice. La notorietà e la fama sono un'arma a doppio taglio, perché se da una parte permette di ricevere l'amore sano dei fan, dall'altra attira l'interesse delle personalità deviate, che sviluppano vere e proprie ossessioni.

La signora Grazia, per diverrsi mesi, ha tentato ogni strada per violare la privacy dell'attore toscano, invadendo la sua vita privata e causando in lui forti stati d'ansia. Roberto Farnesi era diventato un vero chiodo fisso per la donna, che fin dal 2016 ha sviluppato l'ossessione per l'artista. Il punto d'inizio? Il ristorante che l'attore ha aperto in Toscana, dove si trova una gigantografia di Roberto Farnesi. Qui, la donna, si è presentata per la prima volta nel giorno dell'inaugurazione e da quel momento la sua vita è stata vissuta in funzione dell'attore. Erano decine le telefonate che quotidianamente la donna faceva al ristorante chiedendo di Roberto Farnesi: " È innamorato di me, l'ho capito da come l'ho guardato. " Le sue telefonate erano ormai diventate un disco rotto.

Dopo le telefonate è passata ai social network. Qui, su Instagram, la donna è arrivata ad aprire decine e decine di profili, perché Roberto Farnesi in breve tempo si è accorto che dietro l'account che lo riempiva di complimenti c'era proprio la donna. Da quel momento ha iniziato a bloccarla, ma in questo modo ha innescato una reazione esagerata della donna, che ha creato profili su profili con i quali ha continuato a scrivere a Roberto Farnesi. Uno stress troppo forte per lui, come testimoniato in tribunale dal suo medico curante.

Il punto di non ritorno per Roberto Farnesi è stato quando la signora Grazia ha fatto capire all'attore di essere riuscita a entrare nel giardino dell'attore per giocare con il suo pastore tedesco, facendo scattare l'allarme dell'abitazione. Subito dopo, a qualche mese di distanza, l'attore si è trovato la signora Grazia nel suo stesso hotel, a qualche porta di distanza dalla stanza durante un evento in Campania. Per la signora, ogni volta che si avvicinava a Farnesi era un traguardo raggiunto e cercava di alzare di volta in volta l'asticella del suo piano di avvicinamento all'attore. Tutto questo fino al 26 aprile 2019, quando avviene l'ultimo evento.