"Lui non è un santo ma...". La lezione di Rocco Siffredi a Totti e Ilary

Sul divorzio più chiacchierato dell'anno ha deciso di intervenire anche Rocco Siffredi. Interpellato da Mow Magazine sul tema corna e tradimenti, il porno attore si è schierato in difesa di Francesco Totti, pungendo Ilary Blasi e invitando Fabrizio Corona a rimanere in silenzio.

Secondo Rocco Siffredi, il Pupone - nonostante l'addio burrascoso e l'ufficializzazione della sua nuova relazione con Noemi Bocchi - sarebbe ancora preso sentimentalmente da Ilary. " Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto", ha detto l'attore e regista hard, che ha proseguito: "È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l'amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia ".

Siffredi ha definito quella tra Ilary e Francesco " una soap fantastica" , rivelando di avere scritto in forma privata a Totti " invitandolo a pensare alla sua famiglia e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa ". Secondo Rocco l'amore può perdonare qualsiasi cosa, mentre l'orgoglio no. Quello che, secondo lui, avrebbe mosso Ilary Blasi negli ultimi mesi.