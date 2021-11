Rocky IV, così Sylvester Stallone stava per morire sul set

Rocky IV è il quarto capitolo della saga dedicata al personaggio del boxeur interpretato da Sylvester Stallone che andrà in onda questa sera su Nove alle 23.35. Si tratta di uno dei film più iconici di tutta la saga, reso intramontabile dalla presenza del personaggio di Ivan Drago e della sua battuta indimenticabile: "Ti spiezzo in due".

Rocky IV, la trama

Ivan Drago (Dolph Lundgren) è un campione sovietico dei pesi massimi, arrivato negli Stati Uniti per dimostrare il proprio valore e la propria forza sfidando i pugili più forti. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) si è però ritirato dal ring e non sembra intenzionato a tornarci. La sua preoccupazione è però quella di convincere il suo amico Apollo Creed (Carl Weathers) a non accettare la sfida di Drago. Tuttavia Apollo - che era stato un vecchio avversario di Rocky e già campione del mondo - è irremovibile nella sua decisione e sale sul ring con la speranza di dimostrare all'avversario russo la forza dei pugili statunitensi. Purtroppo lo scontro si trasforma presto in una mattanza: i pugni di Ivan Drago sono micidiali, così come la sua anima è completamente priva di scrupoli. Apollo perde la vita sotto gli occhi attoniti del suo amico. Rocky, allora, deciderà di cercare la vendetta tramite la boxe, accettando di partecipare a uno scontro con Ivan Drago a Mosca, durante le festività natalizie.

Il ruolo che rischiò di uccidere Sylvester Stallone