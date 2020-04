Romina Power, la morte di Sepulveda le ricorda Ylenia: "Era uno dei suoi scrittori preferiti"

La pandemia di coronavirus continua a segnare casi positivi di contagio e vittime nel mondo. Secondo l'ultimo bollettino fornito dalla Hopkins University si sono registrati globalmente 160.917 morti e 2.330.259 contagi. Il patogeno può colpire indistintamente tutti, a prescindere dal ceto sociale d'appartenenza e dall'età anagrafica. E tra le morti provocate dal Covid-19 è stata accertata lo scorso 16 aprile quella di un noto scrittore, che ha segnato nel profondo Romina Power tanto da farle rivivere il ricordo di una passione nutrita dalla figlia avuta da Al Bano Carrisi, Ylenia, prima della sua scomparsa.

Nella descrizione di un nuovo post condiviso 3 giorni fa sul suo profilo Instagram, la cantante statunitense ha voluto rivolgere un pensiero all'ormai artista scomparso Luis Sepulveda. "Era uno degli scrittori preferiti di mia figlia, Ylenia" è il breve messaggio, pregno di nostalgia e dispiacere, che ha riportato a corredo dello screenshot di un articolo sulla morte dello scrittore cileno di 'Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare'.

E, sotto il post d'addio della cantante nonché ex moglie di Carrisi, che ha raggiunto oltre 3mila like in pochi minuti, non sono mancati i commenti del web. Tra cui, emergono i messaggi che Yari Carrisi ha scritto in ricordo della sorella scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994. "Ylenia è la donna più in gamba che io abbia mai incontrato", ha riportato il secondogenito di Al Bano e Romina, per poi dedicare un altro messaggio alla memoria della sorella, che amava l'ormai compianto autore venuto a mancare 6 settimane dopo essere risultato positivo al test sul Covid-19: "Sì, ricordo che mi parlava di lui molto spesso".

Nelle ultime settimane la Power è stata al centro dell'attenzione mediatica anche per aver dato annuncio ai follower, in un post condiviso su Instagram, del suo ritorno alla terra d'origine dell'ex marito Carrisi. "Ora che i miei impegni lavorativi -si legge nel messaggio sul preannunciato ritorno in Puglia della cantante-, sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia. Dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena. Vi abbraccio virtualmente tutti. #iorestoacasa #andràtuttobene".

Luis Sepulveda si è spento all'età di 70 anni

La notizia della scomparsa del famoso scrittore cileno, Luis Sepulveda, ha fatto il giro del mondo. Il narratore latino-americano era ricoverato da circa due mesi in ospedale e si è spento lo scorso giovedì all'età di 70 anni, a Oviedo (Spagna, ndr). Nel 2013, la regione Toscana gli aveva conferito il Pegaso D'Oro.