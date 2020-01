Romina Power: "Dopo Sanremo aspettatevi una grande sorpresa"

Dopo essersi esibito per l’ultima volta nel 2017 a Sanremo con il brano " Di rose e di spine ", Al Bano torna al Festival in compagnia di colei con cui ha riscosso i suoi maggiori successi internazionali. La coppia composta da Al Bano e Romina Power è ancora molto amata in tutto il mondo dove ogni loro concerto registra sempre il sold out, con i fan, anche italiani, che sperano che i due, che sono separati dal 1999, possano un giorno tornare insieme e non solo per cantare, come faranno da super ospiti al prossimo Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.

Tra l’altro, quest’anno, ricorrono i 50 anni di matrimonio dell’ex coppia, che si sposò il 26 luglio 1970. Sul palco dell’Ariston, dove sono gli ospiti più attesi, festefìggeranno così le loro " virtuali " nozze d’oro? Chissà. Intanto, a far sognare i loro milioni di estimatori ci sono le dichiarazioni rilasciate da entrambi non molto tempo fa. Se durante un'intervista a L'Arena di Giletti, Romina di recente ha detto: " Al Bano sarà sempre mio marito, al di là di tutto. Ci siamo sposati in chiesa e per la Chiesa noi lo siamo ancora ", il cantante pugliese, da par suo, ha dichiarato in una intervista a DiPiù: " In questo 2020 si parlerà molto del fatto che io e Romina ci siamo sposati cinquanta anni fa. Per me quello con Romina è stato un grande amore e oggi c’è grande rispetto tra noi ". Tutto questo sentimento trasparirà dalla loro esibizione sanremese, tra giochi di sguardi e sorrisi che probabilmente faranno tanto parlare?

I due non si esibiranno in un medley di brani di repertorio, come " Ci sarà ", che nel 1984 valse loro la vittoria di Sanremo, ma in una canzone del tutto inedita che, stando a quanto dichiarato da Romina Power all’Ansa, farebbe parte di un progetto artistico più ampio. Non un unicum ad hoc per Sanremo, quindi, ma il primo singolo estratto del loro nuovo album. " Sono felice di partecipare come ospite d'onore insieme ad Al Bano alla 70esima edizione di Sanremo il 4 Febbraio ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo 'Raccogli l'attimo', scritta con Cristiano Malgioglio ", ha dichiarato la Power, sottolineando, ironicamente, come questo brano sia per lei e Al Bano " il primo a trovarci d'accordo dopo 25 anni ".

E ancora: " La canzone darà il via al nuovo album omonimo… E inoltre, ci sarà una grande Sorpresa!!! ", ha promesso la cantante senza voler rivelare altro al momento e scatenando una ressa di speculazioni al riguardo, con mille ipotesi, da quelle onsiderate più probabili, come l’annuncio di un tour mondiale per lanciare il nuovo album fino a quella che vuole che il nuovo album sia composto da una serie di duetti con artisti di grido. Sono molte le ipotesi che in queste ore si stanno facendo strada senza però mai trovare una conferma, nemmeno da insider della coppia o qualche fonte a loro vicina.

E mentre tutti in queste ore stanno cercando di capire cosa intenda Romina Power con la parola " sorpresa ", c’è chi si azzarda addirittura a spingersi a profetizzare un duetto tra lei e la sua presunta arci-nemica, Loredana Lecciso, legata da anni ad Al Bano, o con la figlia minore, Romina jr, che, intrapresa la carriera di influencer, sogna di diventare un’attrice e sfondare nel mondo dello spettacolo, magari tramite l’ariete di un bel duetto di successo con sua madre a cui assomiglia tantissimo.

