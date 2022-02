"Milioni in gioielli": ecco quanto vale il patrimonio di CR7 e Giorgina

La nuova serie di Netflix, "Io sono Georgina", incentrata sulla vita della compagna di Cristiano Ronaldo è un vero e proprio fenomeno. La docu-serie è una delle più viste degli ultimi tempi sulla piattaforma streaming e ha attirato l'attenzione soprattutto per il lusso e lo sfarzo che circonda la coppia.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo dispongono di un patrimonio economico non indifferente che conta immobili dislocati in ogni parte del mondo, attività commerciali, auto di lusso, svariate opere d'arte e vestiti. Una fortuna in beni che al momento non è quantificabile. L'uscita della serie dedicata a Lady Ronaldo, però, ha attirato l'attenzione sui gioielli, che la coppia sfoggia in ogni occasione sia pubblica sia privata. Un'ostentazione di diamanti, orologi e brillanti che ha incuriosito il noto brand britannico di gioielli Steven Stone, che ha incaricato un team di suoi esperti di valutare il "tesoro" di Cristiano e Georgina.

Per effettuare l'indagine gli esperti hanno analizzato ogni episodio della serie e i profili Instagram del calciatore e della sua compagna con l'obiettivo di scoprire i pezzi più preziosi nel cofanetto dei gioielli della coppia e stimarne il valore totale. E le sorprese non sono mancate. La collezione privata di gioielli di Georgina avrebbe un valore tra i 3,3 e i 4 milioni di sterline tra anelli, bracciali, collane, orecchini e orologi. Il pezzo più prezioso - valutato 2,7 milioni di sterline - sarebbe la collana di diamanti sfoggiata in uno degli episodi della serie, la stessa che campeggia in uno dei post promozionali di Netflix. A seguire un bracciale a fascia da 1 milione di sterline e l'anello di fidanzamento che Ronaldo le ha regalato, che è stato stimato circa 600mila sterline. Diamanti e zaffiri sarebbero le pietre preferite della Rodriguez.

L'analisi ha toccato anche Cristiano Ronaldo, il cui patrimonio in gioielli è stato stimato da Steven Stone tra 2 e 2,4 milioni di sterline e principalmente composto da orologi, anelli e un paio di orecchini. Il pezzo più prezioso della collezione del calciatore è un orologio Frank Muller tempestato di diamanti, che da solo varrebbe 1,2 milioni di sterline. Si aggira intorno a 380mila sterline la valutazione di un Rolex, sempre ricoperto di diamanti, che CR7 ha sfoggiato sui social in uno dei suoi post. Solo 18mila sterline per il pezzo più "economico" del suo tesoro: un paio di orecchini a bottone con i quali Ronaldo si è mostrato spesso in pubblico.