Fuga d'amore a Courmayer: CR7 e Georgina infrangono i divieti

Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Andrea Pirlo per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal, partita terminata agevolmente con il punteggio di 4-0 per i bianconeri che ora affrontereanno l'Inter di Antonio Conte nelle semifinali. Il fuoriclasse portoghese ne ha dunque approfittato per fare un bel regalo di compleanno alla compagna Georgina Rodriguez volando a Courmayeur, in Valle d'Aosta.

L'ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid ha anche pubblicato una storia su Instagram, una foto di squadra con didascalia, per caricare i suoi compagni di squadra in vista del match contro la Spal: "In bocca al lupo ragazzi". Il 35enne di Funchal, che compirà 36 anni il prossimo 5 febbraio, ha anche pubblicato un post per celebrare il compleanno della sua compagna con una didascalia da vero innamorato: "Buon compleanno, amore della mia vita".

Un compleanno da ricordare

Peccato che il comune in questione si trovi in un'altra regione e che dunque, a causa delle restrizioni per limitare il contagio da coronavirus, il portoghese e la sua bella fidanzata non avrebbero potuto lasciare il Piemonte e la città di Torino. Selfie sulla neve di mattina facendosi un giro in motoslitta, cena e notte passata in un albergo della zona, ufficialmente chiuso al pubblico. Al loro rientro, poi, i due non si sono fatti mancare la festa a casa con i figli, con tanto di foto su Instagram, per celebrare i 27 anni della bella Georgina.

La Juventus sarà sicuramente stata avvisata dal portoghese della sua intenzione di recarsi a Courmayeur per meno di 24 ore ma ora ci sarà da capire se questa "mini fuga" d'amore costerà caro in termini di multe all'attaccante della Juventus che si è spostato in un'altra Regione in regime di zona arancione.

