Ronaldo fa follie per Georgina: l'anello vale 700mila euro

Che Cristiano Ronaldo non badasse a spese lo si era capito, ma questa volta il regalo alla bella fidanzata Georgina Rodriguez lascia tutti a bocca aperta. Al dito dell'influencer spagnola è spuntato un anello da far girare la testa a chiunque, anche a chi - come lei - ai lussi e ai fasti c'è abituata.

A svelare il costo del prezioso gioiellino è stato il tabloid inglese The Sun, che ha stuzzicato la curiosità dei suoi lettori snocciolando le cifre che i calciatori sono stati disposti a spendere per gli anelli di fidanzamento delle loro amate. Cifre a cinque zeri che svuotano il portafoglio dei campioni ma riempiono il cuore delle loro compagne. E dritto dritto al primo posto non poteva non finirci Cristiano Ronaldo, che per la sua Georgina ha speso ben 615mila sterline (circa 700mila euro) per un magnifico gioiello tempestato di diamanti.

Con il prezioso il fuoriclasse portoghese si è aggiudicato la prima posizione della classifica stilata GamblingDeals degli anelli di fidanzamento più costosi nel mondo del calcio. Prima di lui, staccato di oltre 150mila sterline, il portiere inglese Jordan Pickford, che alla moglie Megan Davison ha regalato un brillante da mezzo milione di sterline. A far scatenare i pettegolezzi è stata proprio Georgina Rodriguez, che sui social ha commentato il post di uno scintillante Cartier. Quattro emoji con i cuoricini che avranno fatto capire i suoi gusti all'amato Ronaldo, che non ci ha pensato due volte e lo ha regalato alla sua fidanzata. Un nuovo "brillocco" che si aggiunge agli altri e che fa lievitare la stima fatta da alcuni esperti sul valore della mano della Rodriguez.

L'anello è rimasto però al riparo dallo sguardo dei curiosi. Georgina ha deciso di non mostrarlo neppure alla Mostra del Cinema di Venezia dove è stata protagonista qualche giorno fa. In compenso la compagna di Cristiano Ronaldo ha mostrato ben altro, il famigerato cartellino della giacca indossata per l'arrivo al Lido. Una gaffe che ha fatto il giro del mondo in poche ore, ma che sarà scivolata addosso alla bella compagna del calciatore. Del resto quel che conta è esserci e apparire.