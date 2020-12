Prima di Natale ai vip girano le palle ​(ma non sono quelle dell'albero)

Girano e come se girano! E a ruotare non sono solo le palle natalizie. Mancano pochi giorni a Natale, ma qui di "buono" sembra esserci ben poco. Altro che panettoni e regali, all'orizzonte si intravedono solo vaffa e rotture di palle. Hater e vipponi hanno indossato il vestito migliore per conciarsi per le feste (nel vero senso della parola). Tra cattiverie, sfottò e parolacce la viglia di Natale regala nuove "perle" trash dai personaggi noti di casa nostra che, come al solito, non si sono trattenuti.

Ci vuole del fegato a far perdere le staffe a Martina Nasoni. L'ex vincitrice dal Grande Fratello, "la ragazza dal cuore di latta" cantata da Irama, difficilmente si scompone (soprattutto sui social) ma stavolta gli odiatori si sono messi d'impegno per farla sbottare. La sua ultima foto sexy in costume postata su Instagram ha risvegliato i bollenti spiriti dei suoi fan, compreso quello di un follower che l'ha apostrofata: " Porcellina ". Quale risposta migliore della Nasoni se non un bel: " Chi, tua madre? ". Classicissimo.

Ci ha provato a essere "delicata" Elena Santarelli. La showgirl non è nuova a finire nel mirino degli hater e quando oggi quando domani, la rispostaccia ogni tanto le parte. La foto condivisa sui social insieme al figlio Giacomo ha scatenato la rabbia di una utente, che l'ha accusata di mettersi sempre al primo posto, oscurando il giovane: " Anche stavolta hai messo in ombra lui pur di apparire ". Una frase che ha scatenato l'ira della Santarelli che prima c'è andata morbida (" Si rende conto della cavolata che ha scritto? ") e poi si è fatta scappare un bel: "E che palle!! ". Della serie, rimaniamo in tema natalizio.

Udite, udite Belen Rodriguez se n'è fatta scappare un'altra. La bella argentina da quando si è lasciata con De Martino ha mollato decisamente gli ormeggi e ormai non la si tiene più. Sui social non le manda a dire a rosiconi e odiatori seriali e - per l'ennesima volta - ha replicato per le rime a un utente che l'aveva criticata: " Chi si nasconde per commentare negativamente è un rosicone e un povero fallito! Caccia fuori le palle invece di commentare la mia vita da codardo! ". Tombola!