Rubati (e ritrovati) quattro David di Donatello della Lollobrigida: non si era accorta del furto

La Polizia di Stato di Spinaceto ha rinvenuto, per puro caso, un'ingente refurtiva che sarebbe stata trafugata a casa della grande diva Gina Lollobrigida. Si tratta di numerosi pezzi di valore ma anche di alcuni David di Donatello appartenenti all'attrice, che non si era ancora accorta del furto subito.

Tutto è accaduto mercoledì mattina a Spinaceto, frazione di Roma. Una ragazza, spaventata da una violenta lite con sua madre e il suo compagno, ha chiamato le forze dell'ordine. Le volanti del commissariato di Spinaceto sono accorse nel minor tempo possibile e hanno rinvenuto la ragazza in strada, spaventata dal fatto che il convivente di sua madre fosse in possesso di ben tre pistole. Allarmati dalla situazione, i poliziotti sono entrati nell'abitazione e hanno chiesto all'uomo di mostrare le armi descritte dalla ragazza. Lui, un 33enne romeno, ha esibito agli agenti due repliche di pistola, entrambe con la canna occlusa, ma ha negato di essere in possesso di una terza arma.

In mancanza di questa, il personale della Polizia di Stato ha proceduto con la perquisizione domestica ed è a quel punto che, sopra un armadio, hanno rinvenuto la pistola mancante. Si tratta di un modello Manurhin Ppk calibro 7.65, in quel momento scarica e senza caricatore, ma perfettamente funzionante a differenza delle altre due. Insospettiti dalla scoperta, gli uomini delle forze delle ordine hanno continuato nella loro perquisizione e all'interno di un armadio hanno fatto una scoperta impensabile. L'uomo aveva nascosto qui, all'interno di un borsone, la sua refurtiva.

Nella borsa c'erano numerose medaglie sacre riportanti l'iscrizione del nome di Gina Lollobrigida, francobolli con le effigi dell'attrice e numerosi altri oggetti di valore appartenuti alla diva ma, soprattutto, ben 4 dei 7 David di Donatello vinti da Gina Lollobrigida nella sua lunghissima carriera. In un primo momento, l'uomo ha dichiarato che quel borsone contenesse oggetti di valore che Gina Lollobrigida gli avrebbe regalato dopo che lui aveva eseguito alcuni lavori presso la sua abitazione. Insospettiti dal racconto, i poliziotti hanno rintracciato l'attrice e chiesto conferma di quanto riferito dal 33enne. La diva ha ammesso di conoscere l'uomo, che ha svolto alcuni lavori presso la sua abitazione fino a marzo 2020, ma ha negato di averli regalati. Anzi, ha dichiarato agli uomini della Polizia di Stato di non essersi nemmeno accorta della sparizione fino a quel momento. Tutta la refurtiva è stata restituita all'attrice e l'uomo è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli.