Rudy Zerbi lontano dal figlio: "Abbiamo festeggiato in videochiamata. È dura"

Dopo aver ricevuto un gavettone del tutto inaspettato nella puntata della semifinale di Amici di Maria De Filippi, trasmessa lo scorso venerdì 27 marzo su Canale 5, Rudy Zerbi è tornato al centro dell'attenzione mediatica per aver pubblicato sul suo profilo Instagram un nuovo post, dedicato al figlio Edoardo. Riattivandosi in rete il noto insegnante di canto al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi ha, cioé, condiviso con il web uno screenshot di una videochiamata registrata con il figlio e che ritrae quest'ultimo mentre spegne le candeline, nella cui descrizione ha voluto riportare un messaggio di auguri destinato al giovane: "Oggi è il compleanno di mio figlio Edoardo e lo abbiamo festeggiato in videochiamata. È dura stare lontani, lo è ancora di più nel giorno che un ragazzo aspetta per tutto l’anno, ma sappiamo tutti che questo è il solo modo di garantirci 'mille di questi giorni'. Buon compleanno Amore, ci abbracceremo prestissimo!".

Dalle ultime parole spese in rete, trapelerebbe che Zerbi stia trascorrendo i giorni della quarantena -messa in atto come misura preventiva del Covid-19, nel Belpaese - distante da suo figlio. Una condizione difficile da vivere per i diretti interessati, che li accomuna ad altre famiglie. E il nuovo post pubblicato da Zerbi, sul suo profilo Instagram, ha ottenuto oltre 83mila like nel giro di pochi minuti e non solo. Sotto lo stesso, non sono, infatti, mancati i commenti degli utenti. Tra cui, emergono i seguenti messaggi scritti per il famoso papà e il festeggiato: "Sei un papà super ovunque ti trovi"; "Rudy, oggi è anche il compleanno di mia figlia che fa 16 anni e ti adora, tutti gli anni veniamo anche a trovarti..."; "Ciao Rudy! Oggi è anche il mio di compleanno e ho festeggiato senza i miei genitori. Coraggio, finirà presto. Ti ammiro molto".

Rudy Zerbi protagonista di Amici

Rudy Zerbi è reduce da una puntata di Amici ricca di colpi di scena, che lo aveva visto legato ad una sorta di "ruota della fortuna" per fare da segna-punti vivente di "Quanto mi conosci?". Un quiz pensato dalla De Filippi per il suo format e che al serale di Amici vede Al Bano Carrisi e Romina Power farsi delle domande a vicenda sulle loro vite e sulla love-story avuta in passato.

E, dopo aver posto all'ex coppia vip l'ultima domanda del quiz, Maria De Filippi aveva sorpreso Zerbi con una dedica: “Sono ormai tanti anni che ti conosco. Mi dicevo fra me e me: 'cavolo, il giorno in cui farò il regalo più grande a Rudy sarà davvero speciale!': 'Vorrei donare il tuo sorriso alla luna'… Tiziano Ferro è un poeta. Ora, Rudy, dedica il tuo sorriso alla luna”. E proseguiva: "Tra poco io schiaccio questo tasto e…”.

Una volta schiacciato il tasto della "ricompensa" per il "segna-punti", Zerbi era diventato protagonista di un gran gavettone in studio, finendo bagnato dalla testa ai piedi. E subito dopo, restando legato alla ruota del quiz "Quanto mi conosci?", aveva cominciato a strizzare i suoi vestiti con le mani, per poi gridare: "In mezzo alle gambe, no!". E la De Filippi lo aveva prontamente redarguito, in studio: “Non toccarti! Non si fa in televisione!”.

Le esclusive immagini dello scherzo, che ha visto protagonista Zerbi al talent Mediaset, sono diventate in poco tempo virali in rete e al momento sono mostrate in alcune gif condivise con il web dalla pagina Twitter ufficiale di Amici.