Rudy Zerbi se la prende con una ex corteggiatrice: "Non è una frase da usare"

Botta e risposta tra Rudy Zerbi ed una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Laura Frenna, che si è contesa il cuore di Andrea Damante con Giulia De Lellis ai tempi della sua partecipazione al dating show di Canale 5.

Dopo l’esordio in tv, la Frenna ha scelto di rimanere dietro le quinte lavorando proprio per il programma che le aveva fatto incontrare l’uomo per il quale sembrava aver perso la testa, ma che poi le ha rifilato un sonoro due di picche preferendole la De Lellis. Così Laura, contattata dalla redazione di Uomini e Donne, ha preferito occuparsi di tutto ciò che avviene dietro le telecamere senza mai perdere il contatto con le persone che l’hanno conosciuta, amata ed apprezzata proprio grazie al suo percorso come corteggiatrice.

Molto seguita sui social, Laura ha scelto di condividere nelle ultime ore uno scatto che la ritrae, bellissima ed abbronzata, in una campagna, ma la frase utilizzata a corredo di questa foto non è stata particolarmente apprezzata da Rudy Zerbi. “ Scegli di essere positivo, ci si sente meglio ”, ha scritto lei inconsapevole che, di lì a poco, il professore di Amici di Maria De Filippi le avrebbe replicato in modo quasi stizzito.

“ Non è esattamente la frase che avrei usato in questo periodo... ”, ha precisato lui, lasciando intendere che questa voglia di Laura di leggerezza in un momento così drammatico per l’Italia, in piena emergenza coronavirus, stridesse un po’ con l’atmosfera che si respira. Ma la Frenna non è rimasta in silenzio e, dopo il rimprovero pubblico di Zerbi, non ha esitato a replicare scatenando una reazione a catena da parte degli utenti della rete.

“ Così come cantare ci unisce, provare a pensare positivo è una cosa che può spronare tutti a mettercela tutta e ad andare avanti... – ha sbottato l’ex volto di Uomini e Donne - . E te lo dice una che è qui da sola e ha l’intera famiglia a Milano (genitori, fratello, cugini, zii e soprattutto nonni) se non pensassi positivo sarebbe la fine, parlo per me ovviamente ”.

Molti follower della Frenna, quindi, si sono schierati dalla sua parte sostenendo che Rudy Zerbi sia stato fin troppo pesante nel suo commento. Tanti altri, però, hanno condiviso il pensiero del prof di Amici, sottolineando come il concetto di positività sia molto difficile da applicare visti i tempi.