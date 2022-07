Quel commento della Ferilli su Totti: "C'è solo da ridere"

Francesco Totti e Ilary Blasi sono proprio sulla bocca di tutti. E così anche Sabrina Ferilli si è attaccata al carrozzone dei personaggi più chiacchierati del momento, condividendo con i suoi follower di Instagram un vecchio sketch insieme a Francesco Totti. " A proposito di.... " ha scritto l'attrice, pubblicando una clip ripresa da uno show del 2016, nel quale chiede al Pupone: " Che lo faresti uno spogliarello per me?". E Totti replica: "Dipende ". Il post ha suscitato diverse reazioni tra i follower della Ferilli, compresa la risata (di emoji) di Isabella Ferrari che, però, è riuscita a fare indiavolare un utente: "Se era tuo marito col cavolo che ridevi". I toni si sono alzati, l'ilarità è andata in vacca e Sabrina Ferilli ha rimesso al suo posto il follower indisciplinato: "Cioè?! C'è solo da ridere! E' uno sketch ". Chiarissimo.

C'è aria di crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Secondo voci insistenti, una delle coppie più longeve nate negli studi di Uomini e Donne sarebbe a un passo dall'addio. " Purtroppo è vero, c'è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c'è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste ", ha svelato il blogger Alessandro Rosica attraverso la sua pagina Instagram. I due sarebbero lontani fisicamente e a insospettire i fan è stata proprio l'assenza social di entrambi come coppia. Ma se è vero che un post in meno non fa una prova, è altrettanto vero che quando in due latitano da troppo tempo, c'è sotto qualcosa. Totti-Blasi docet.