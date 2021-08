Saga tanto inverosimile quanto seducente

Lasciate ogni parvenza di credibilità, voi che entrate in sala. È la condicio sine qua non per poter vedere il nono capitolo della saga tutta adrenalina e motori, altrimenti rischiereste di abbandonare la poltroncina dopo pochi minuti. Quello che viene proiettato è un «cartone animato», fatto e finito, dove le leggi della fisica non esistono e ogni cosa è resa possibile. Al punto che, ironicamente, a un certo punto del film il personaggio di Roman (Tyrese Gibson) si interroga su questa presunta invulnerabilità, giusto per far capire allo spettatore che è tutto voluto e ironico. Che sia la ricetta per riportare il pubblico in sala, dopo la pandemia? I dati delle anteprime, consumatesi nei primi giorni di agosto, sembrano rispondere «sì». La gente ha voglia di distrarsi, di tornare a divertirsi, di lasciarsi tutto alle spalle, di credere che sia possibile una nuova normalità, anche guardando un film che è tutto tranne che «normale». Dopo una vita passata a dribblare la morte, Dom Toretto (Vin Diesel, autentico dominatore della saga) e Letty Ortiz, vivono beatamente in campagna, con il piccolo Brian. Ecco, però, che ricompaiono a convocarli i compagni di tante avventure. Mr. Nobody aveva, infatti, catturato Cipher, ma l'aereo è caduto a Montequinto, dopo essere stato attaccato da agenti disonesti. Sul piatto c'è Ares, un dispositivo diviso in due parti che può controllare qualsiasi computer e su cui tutti vogliono mettere le mani. Ad aggiungere sapore alla storia, il cattivo alla guida è Jakob (ottimo John Cena), il fratello esiliato di Dom. Lo scopriamo, all'inizio del film, quando vediamo il padre dei due morire in pista. Dom da sempre ritiene il fratello colpevole, quindi i due non si filano. Il tutto è un pretesto per scene action pazzesche, con macchine volanti (letteralmente, nello spazio), ganci che ti proiettano in aria, cappottamenti continui senza colpo ferire e via dicendo. Tutto quanto fa spettacolo, in attesa del decimo capitolo finale. Shakespeare, tra famiglie biologiche e allargate. I supereroi al volante non tradiscono mai.