Salma Hayek nega di aver fatto il botox

Salma Hayek ha risposto in modo simpatico e divertente alle accuse di un fan di Instagram, che l'aveva additata di aver utilizzato troppo botox: una critica nata dopo la pubblicazione di un selfie personale. Ma l'attrice di origine messicana e libanese ha reagito ironicamente alle critiche, specificando di non aver mai fatto ricorso al botox, ma ringraziando il fan per il consiglio. Aggiungendo che forse è giunto il momento di spianare rughe e inestetismi con il valido supporto della chirurgia estestica. Un commento simpatico che non è passato inosservato ai più di 14 milioni di follower che l'attrice può vantare, accorsi in sua difesa e sostegno.

L'attrice 53enne è immune alle scelte estetiche drastiche, specialmente in giovane età: le trova troppo invadenti e in grado di distruggere la naturalezza estetica. Invecchiare non è mai stato un problema per Salma, che da sempre sfoggia con orgoglio il passare del tempo, per fortuna ancora molto clemente con la sua bellezza e il suo corpo. La fisicità è rimasta quasi del tutto invariata, come il fascino magnetico che traspare dal suo bellissimo viso: Salma non fa segreto della sua età e dei primi capelli bianchi, che spesso sfoggia su Instagram.

Amante del buon cibo ma anche dello sport, l'attrice tonifica la sua figura con sessioni di fitness, ma anche con uno stile di vita allegro e positivo. Madre della dodicenne Valentina Paloma, ha da poco festeggiato l'undicesimo anniversario di matrimonio con François-Henri Pinault, noto imprenditore francese, presidente e amministratore delegato di Kering dal 2005 e presidente di Groupe Artémis dal 2003.

L'unione tra i due fin dall'inizio è finita sotto l'occhio vigile del gossip per un figlio nato dalla relazione tra Pinault con l'ex topmodel Linda Evangelista, venuto al mondo un anno prima della nascita della piccola Valentina Paloma. Nonostante la storia con Salma fosse successiva, i paparazzi hanno scavato a fondo nel passato dell'uomo cercando inutili appigli per un improbabile tradimento. Salma, che da poco ha sfilato sul red carpet degli Oscar 2020 in total white look, è da sempre molto riservata per quanto riguarda il suo privato e la sua famiglia.

