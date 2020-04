Samantha Markle: “Meghan è come Caligola, senza pietà”

In una intervista rilasciata in esclusiva al Daily Star Online Samantha Markle, la sorellastra di Meghan Markle, di cui condivide il padre, Thomas Markle Sr, si è detta scioccata dal comportamento della Duchessa che " anche in questi tempi bui di Coronavirus continua a mostrarsi gelida e indifferente verso la sua famiglia d’origine ". L’unica persona con cui Meghan ha mantenuto i contatti dopo aver sposato il Principe Harry è sua madre Doria Ragland. Con tutti gli altri suoi famigliari, a cominciare dal padre, ha tagliato tutti i ponti.

" Trovo davvero squallido leggere sui tabloid inglesi di quanto Meghan abbia il cuore spezzato per doversi trovare nella stessa città della madre senza poterla vedere a causa della quarantena " ha detto Samantha Markle, facendo notare che il minimo che Meghan potesse fare, vivendo in una villa gigantesca, fosse di invitare sua madre a stare da lei, prima che scattasse il lockdown in California. " Ha lasciato il Canada prima che quel paese chiudesse le frontiere e le fosse impossibile tornare a Los Angeles dove ha poi avuto il tempo di cercare la villa dei suoi sogni ma non di convincere la madre a trasferirsi da lei per non lasciarla da sola in questa emergenza. Non ho parole... ".

In ogni caso Samantha ha precisato al tabloid di non sapere se sia stato un desiderio della Ragland quello di non spostarsi nella nuova casa della figlia, ma quel che è certo è che per lei " Meghan resta una figlia terribilmente ingrata " E il motivo è presto spiegato: " Leggo che si preoccupa per la madre 63enne che non riesce a vedere e di cui teme per la salute data l’età, eppure non gliene importa nulla del padre che di anni ne ha invece già 75 ed ha subito due anni fa un intervento al cuore. È lui quello più a rischio, non la madre che è invece in perfetta forma ".

Samantha ha quindi ricordato che nel 2018 Meghan " non sganciò un dollaro per le spese mediche per l’operazione di nostro padre. E adesso che farebbe se si ammalasse di COVID-19? Mio padre ha una buona assicurazione medica ma potrebbe non bastare. Ed è doloroso saperlo consapevole che Meghan non farà nulla per lui se dovesse verificarsi il peggio, come anche per me e per mio fratello. Ci ha cancellati dalla sua vita e anche se adesso viviamo tutti a Los Angeles paradossalmente siamo ancora più lontani di quando lei era in Inghilterra ”.

Parlando in esclusiva con il Daily Star Online, la 54enne ha paragonato Meghan a Caligola, il terzo imperatore romano che, succeduto al tirannico Tiberio, inaugurò un periodo roseo in cui emanò amnistie, ridusse le tasse, organizzò giochi e feste, finché dopo soli sette mesi al potere si trasformò in un despota cinico e megalomane che mandava a morte i sudditi per i più futili motivi. Alla domanda su quando Meghan ha iniziato a tagliare i ponti con la famiglia Markle e i suoi più vecchi e cari amici, Samantha ha risposto: " È come chiedere quando Caligola è diventata una canaglia. Lei si presenta sempre come una persona meravigliosa finché non mostra il suo vero volto. E questo avviene puntualmente quando una persona non le serve più" .

Samantha, che ha conseguito un master in Counselling, ha continuato dicendo: " Una costante in chi usa le persone come trampolini di lancio è oggettivarli per qualche obiettivo. C’è una lunga fila di persone che si sono sentite trattate così da mia sorella ”. E ancora: " Non ci sono scuse per come ci ha trattato perché nessuno le aveva mai fatto nulla di male. Mio padre si è svenato per farle studiare recitazione. E questo è il suo ringraziamento. Ma se già era diventata un po’ altezzosa quando ottenne un ruolo nella serie ‘Suits’, fu quando conobbe il Principe Harry che si mostrò egoista come uno scoiattolo che fa provviste di bacche per l’inverno e le vuole tutte per sé. Chiuse tutti i boccaporti col passato perché temeva che la gente la cercasse per i suoi contatti o i suoi soldi, lo posso capire, ma non con noi di famiglia che non volevamo niente. Ma lei ci ha allontanati tutti lo stesso, preventivamente. È stato doloroso e scioccante. È come Caligola, senza pietà ".

Il Daily Star Online ha contattato i rappresentanti di Meghan Markle per un commento all’intervista senza ricevere risposta.

