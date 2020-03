La rovinosa caduta di Sandra Milo in tv

Questo sabato, in data 29 febbraio, è stata trasmessa su Rai 1 la nuova puntata di ItaliaSì. E l'appuntamento tv in questione -del noto talk-show condotto da Marco Liorni- ha visto Sandra Milo diventare protagonista di un momento del tutto inaspettato, che ha destato preoccupazione per i presenti nello studio del format così come per i telespettatori e gli utenti del web. L'attrice originaria di Tunisi si è imbattuta in un'improvvisa caduta, nello scendere i gradini con l'intento di spostarsi dalla pedana - da dove aveva cominciato a parlare al pubblico - al centro dello studio, dopo aver ultimato il suo intervento. Poco prima che si registrasse in casa Rai la caduta accidentale della Milo, quest'ultima si era pronunciata nella puntata a tema "Sfidate la vita". Subito dopo le sue parole, da vero gentleman Liorni ha dato all'attrice una mano a scendere i temuti gradini di Italiasì, ma qualcosa è andato storto.

La Milo non è, infatti, riuscita a mantenersi in equilibrio ed è finita a terra, lasciando tutti i presenti di sasso. Ad aiutarla a rialzarsi è stato lo stesso conduttore di ItaliaSì, il quale è apparso visibilmente provato al momento dell'inaspettato accadimento, che in poco tempo è diventato virale in rete.

Sui social-media, diversi utenti hanno condiviso con il web alcuni filmati della caduta subita dalla Milo. E sotto i video in questione, non sono mancati i commenti del web, com'era prevedibile che accadesse. Tra gli utenti che hanno voluto dire la loro su quanto è accaduto all'attrice, il giornalista Alberto Dandolo. Il quale, a corredo di un video contenente le esclusive immagini della défaillance in questione- che avrebbe potuto avere un triste epilogo- ha riportato le seguenti parole ironiche: "Io al primo incontro col tizio , Che stavo 'tampinando' da mesi".

"Sì, ma una donna di 87 anni, che cade in quel modo, non si tira su per un braccio in quel modo -ha scritto qualcuno, tra i commenti riportati a margine del video di Dandolo-, ma Liorni che cavolo ha fatto? Si tira su per le ascelle facendosi aiutare... Ho paura che la povera Milo ne risentirà molto di questa caduta!". "Ma io dico... a 87 anni con i tacchi a spillo?!? Mannaggia", si legge, poi, in un altro messaggio postato su Instagram. E ancora: "Eccomi, io quando sono tornata insieme al mio ex...per fare la fuga con i tacchi sono planata. P.S: Ora però è mio marito...Ma che figura"; "Oddio si è allungata sul pavimento, speriamo che non si sia rotto nulla".