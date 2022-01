A Sanremo c'è il primo "positivo" (Aka7even). Attesa per Benigni, forse Ficarra e Picone

Mentre la situazione pandemia sembra farsi meno pressante (scongiuri d'obbligo), il Festival di Sanremo continua le grandi manovre di avvicinamento al debutto del primo febbraio. Sono iniziate le prime prove (con Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ranieri e Fabrizio Moro) ed è arrivato il primo annuncio che sarebbe stato meglio evitare: Aka7even è positivo, lo ha confermato lui sui social assicurando che è asintomatico. Visti i tempi medi di recupero, dovrebbe essere pronto a partire regolarmente con la gara.

In ogni caso, per evitare che episodi analoghi si ripetano durante il Festival, danneggiando magari i concorrenti, è previsto che la prova generale del lunedì sarà effettuata con i costumi di scena previsti, in modo da evitare «l'effetto Irama» che l'anno scorso, dopo esser stato contagiato, gareggiò grazie a un video della sua canzone girato senza troppa cura nei dettagli.

Insomma, mentre l'orchestra di Sanremo inizia a dare il tocco definitivo ai brani in gara, si delinea il resto dello show. Confermati Checco Zalone, Maneskin e Cesare Cremonini come super ospiti con regolamentare annunci al Tg1 (questa sarà la linea di Amadeus), gran parte del cast festivaliero è ancora da definire.

Nel «ramo comici» sono da escludere Pio e Amedeo mentre qualcuno parla di Luciana Littizzetto e ritorna a circolare con insistenza la voce della presenza di Roberto Benigni in una chiave quasi istituzionale vista la concomitanza con l'elezione del Presidente della Repubblica. Dopotutto, il Festival andrà in scena proprio durante oppure al termine delle votazioni e Benigni ha la caratura per ricamare l'evento durante il Festival. E poi magari potrebbero arrivare Ficarra e Picone sull'onda del consenso (anche di critica) della serie Incastrati su Netflix. E Fiorello? Probabile la presenza in una serata durante la settimana. (non alla finale, pare).

Nel frattempo è stata delineata la squadra del Prima Festival con Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal, confermando l'indiscrezione di Giorgia Iovane di Tvblog. Per Roberta Capua un'altra sfida. Per Paola Di Benedetto, che oltretutto funziona bene come speaker di Rtl 102.5, un appuntamento importante con il pubblico nazionalpopolare. E per Ciro Priello il tentativo di una conferma dopo aver vinto Lol e la bella partecipazione a Tale e Quale Show. Andranno in onda dal 29 gennaio al 5 febbraio diventando nella settimana festivaliera il trait d'union tra il Tg1 e il Festival di Sanremo.

Però c'è anche la musica. I Big iniziano a parlare e a presentare i propri brani. Ieri ci hanno pensato le vere sorprese di questo cast, ossia Highsnob e Hu che arrivano all'Ariston pressoché sconosciuti al grande pubblico. Lui, Michele Matera (classe '85) è un rapper con due dischi in repertorio. Lei Federica Ferracuti, 28 anni, laureata in fenomenologia della musica, è partita dal jazz per approdare all'elettronica. «Siamo degli outsider. E lo siamo da una vita». Ma questa, in fondo, è la loro grande occasione per smettere di esserlo.