Sanremo, Francesca Sofia Novello: "Le parole di Amadeus mi rendono merito"

Negli ultimi tempi Francesca Sofia Novello non è più solo conosciuta per essere la “fidanzata di Valentino Rossi”, ma è finita al centro delle cronache per la partecipazione a Sanremo 2020 e la presentazione di Amadeus.

Le parole utilizzate dal direttore artistico durante la conferenza stampa della 70esima edizione del Festival per giustificare la scelta della Novello come valletta della kermesse musicale, hanno dato vita ad una polemica che prosegue – e divide – ancora oggi, a distanza di pochissimi giorni dall’inizio di Sanremo. “ Sarò affiancato da Francesca Sofia Novello, scelta per essere la fidanzata di Valentino Rossi e perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro ”, aveva detto Amadeus tacciato, per questo motivo, di sessismo.

La polemica ha coinvolto molti personaggi noti del mondo dello spettacolo, alcuni si sono schierati contro il conduttore ed altri hanno preso le sue parti, ma ora la diretta interessata prende la parola e spezza una lancia a favore di Amadeus. “ Amadeus ha usato parole che mi rendono merito – ha chiarito lei attraverso le pagine del settimanale Oggi - . Il significato della sua metafora è chiaro: stare un passo indietro vuol dire che, nonostante la grande visibilità del mio fidanzato, ho sempre avuto cura di non approfittarne, ho sempre evitato di trarne vantaggio per il mio lavoro di modella ”.

“ Negli anni ho sempre cercato di evitare la luce riflessa da Valentino, stando un passo indietro rispetto alla sua notorietà. Datemene atto, per favore ”, ha sottolineato ancora lei, che non ha esitato ad invitare tutti coloro che hanno tentato di darle dei consigli o difenderla, a restare al proprio posto. “ Non ho bisogno di essere difesa da nessuno, tanto meno da chi è alla ricerca di visibilità o di un like in più ”, ha fatto sapere, dimostrando di avere carattere e di saper tirare fuori le unghie al momento opportuno.